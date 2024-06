Fecha y hora de estreno de cada capitulo de la temporada 2 de House of the Dragon

El próximo 16 de junio de 2024 se estrenará la segunda temporada de House of the Dragon , una serie que cuenta la historia 200 años antes de los hechos en Game of Thrones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De qué tratará la segunda temporada de House of the Dragon?

De acuerdo con el avance de la segunda temporada de House of the Dragon, se desatará la guerra civil luego de que el rey Viserys muriera.

Para esta temporada habrá muchos combates y lo que más sorprende a los espectadores es que varios dragones serán protagonistas de batallas épicas.

La princesa Rhaenyra buscará recuperar el Trono de Hierro luego de que Aegon Targaryen lo usurpara.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de House of The Dragon?

Según lo confirmado por Max, The House of the Dragon tendrá 8 episodios que se estrenarán semanalmente.

El primer capítulo se estrenará el 16 de junio de 2024 en la plataforma de HBO Max. Estas son las fechas en las que se transmitirá cada episodio:

Episodio 1 - 16 de junio

Episodio 2 - 23 de junio

Episodio 3 - 30 de junio

Episodio 4 - 7 de julio

Episodio 5 - 14 de julio

Episodio 6 - 21 de julio

Episodio 7 - 28 de julio

Episodio 8 - 4 de agosto

¿A qué hora se estrenan los capítulos de House of the Dragon?

Este será el horario de estreno de los capítulos de House of the Dragon:



Estados Unidos: 6:00 pm. (PT) / 9:00 pm. (ET)

México: 7:00 pm.

Guatemala: 7:00 pm.

Honduras: 7:00 pm.

El Salvador: 7:00 pm.

Nicaragua: 7:00 pm.

Costa Rica: 7:00 pm.

Perú: 8:00 pm.

Colombia: 8:00 pm.

Panamá: 8:00 pm.

Ecuador: 8:00 pm.

Venezuela: 9:00 pm.

Bolivia: 9:00 pm.

República Dominicana: 9:00 pm.

Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Argentina: 10:00 pm.

Uruguay: 10:00 pm.

España: 3:00 am. (del lunes)

¿Quienes forman parte del elenco de House of the Dragon?

El elenco de la segunda temporada será el siguiente:



Emma D’Arcy: Rhaenyra

Matt Smith: Daemond

Olivia Cooke: Alicent

Rhys Ifans: Otto Hightower

Eve Best: Rhaenys

Ewan Mitchell: Aemond

Steve Toussaint: Corlys Velaryon

Fabien Frankel: Ser Criston Cole

Sonoya Mizuno: Mysaria

Graham McTavish: Ser Harrold Westerling

Matthew Needham: Larys Strong

John MacMillan: Laenor Velaryon

Uno de los personajes que se integrará a la serie es Gayle Rankin quien interpretará a Alys Rivers, una residente de Harrenhal que tiene visiones místicas y tendrá un papel fundamental en el bando de Los Verdes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.