Los creadores de la serie sobre Jon Snow y una frase que llena de dudas a los fans de GoT

En medio de la espera por la segunda temporada de House of the Dragon, la serie derivada de Game of Thrones , los fanáticos de la exitosa franquicia de fantasía se encuentran ansiosos por obtener detalles sobre el spin-off centrado en Jon Snow. Sin embargo, los creadores originales de la serie de HBO, David Benioff y Dan Weiss, han dejado a los seguidores con un sentimiento de incertidumbre en una reciente entrevista.

La incertidumbre sobre el destino de Jon Snow ha aumentado desde el final de Game of Thrones, donde el personaje interpretado por Kit Harington es desterrado después de eventos cruciales en Desembarco del Rey. La posibilidad de un spin-off que explore su vida más allá del Muro ha sido tema de especulación desde que se anunció en 2022, pero Benioff y Weiss han mantenido un hermetismo intrigante.

¿Habrá spin-off de Jon Snow?

“No lo sé", expresó Benioff en la entrevista con The Hollywood Reporter , añadiendo que nada les haría más felices que trabajar en el proyecto, pero sugirieron que podrían encontrar personajes fuera de la franquicia principal más interesantes tanto para ellos como para el público. La falta de una aprobación definitiva por parte de HBO agrega un componente adicional de incertidumbre.

El actor Kit Harington , conocido por su icónico papel como Jon Snow, ha mantenido ocupada su agenda con proyectos como la reciente película de Marvel, Eternals. Sin embargo, su participación en un posible spin-off podría complicarse aún más si se confirma su inclusión en la próxima película de Blade.

Es importante destacar que la reticencia de Benioff y Weiss no necesariamente determina el destino del spin-off, ya que proyectos como “ House of the Dragon ” han demostrado que es posible avanzar sin la participación directa de los creadores originales.

La espera por respuestas sobre el spin-off de Jon Snow continúa, pero por ahora, los fanáticos pueden sumergirse en la anticipada segunda temporada de House of the Dragon, basada en la novela “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin, que llegará a HBO Max a mediados de 2024.

