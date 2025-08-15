En menos de 4 mil pesos; súper promoción y precio de la Hisense Televisión 40'’ en Amazon

¿Quieres estrenar una nueva televisión? Amazon lanzó una oferta imperdible de la Hisense Televisión de 40'’ y que podrías aprovechar este fin de semana de quincena.

La oferta actual es por tiempo limitado y finaliza en cuestión de horas. Amazon recomienda a los interesados completar la compra lo antes posible para aprovechar el descuento y recibir el producto con envío a domicilio.

Precio de la Hisense Televisión 40'’

Amazon México ofrece una promoción destacada en la Hisense Television 40 pulgadas, con un precio reducido de tres mil 607 pesos, lo que representa un ahorro del 23% respecto a su costo original de cuatro mil 699 pesos.

La oferta estará disponible únicamente por unas horas más, según lo indicado en la página de venta, lo que ha generado un aumento en las compras del modelo, con más de 100 unidades adquiridas en el último mes.

Características principales de la Hisense Televisión 40'’

La pantalla cuenta con tecnología LED y resolución Full HD 1080p, ofreciendo una imagen nítida y colores vivos.

Integra el sistema Roku TV, que permite acceder a múltiples plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y Disney+, además de incluir compatibilidad con asistentes de voz como Google Assistant y Alexa .

Otra de sus funciones destacadas es el modo de juego, que optimiza la respuesta de la imagen para reducir la latencia, mejorando la experiencia en videojuegos.

El diseño incorpora un bisel delgado que maximiza el área de visualización y aporta un acabado moderno.

Usuarios de Amazon califican favorablemente la Hisense Televisión 40'’

Con una calificación promedio de 4.4 estrellas en Amazon, los compradores destacan la facilidad de uso y la calidad de imagen del televisor. “Es excelente y muy fácil de manejar, incluso para personas mayores”, comentó uno de los usuarios.

Otros señalan que la relación calidad-precio es uno de sus puntos más fuertes: “No es la televisión más sofisticada, pero por el precio cumple más de lo esperado”.

Sin embargo, algunos compradores reportaron que el control remoto incluido no maneja funciones básicas como el encendido o el volumen, ya que está diseñado principalmente para el sistema Roku .

¿Por qué vale la pena comprar la Hisense Televisión 40'’?

En el mercado, modelos con características similares de otras marcas suelen superar los cuatro mil pesos, lo que hace que esta oferta resulte competitiva.

Aunque existen alternativas en resolución 4K y pantallas más grandes, el precio de la televisión la coloca como una opción accesible para quienes buscan un televisor confiable con funciones inteligentes.

