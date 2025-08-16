PlayStation 6: Fecha de lanzamiento, costo y todos los detalles de la nueva consola de nueva generación

Desde finales del pasado 2024 altos mandos de Sony Interactive Entertainment dieron a conocer que ya se está trabajando en el lanzamiento de la nueva consola PlayStation 6 , la cual promete ser la punta de lanza de las nuevas generaciones de estas herramientas de videojuegos a nivel internacional.

Recientemente portales especialistas en el mundo gamer, dieron a conocer más detalles sobre la fecha de lanzamiento, nuevas características de las consolas e incluso, el posible precio que podría tener esta nueva PlayStation de primer mundo.

Novedades, juegos y precio de la Nintendo Switch 2 [VIDEO] Nintendo lanzará la consola Switch 2 y tiene varias novedades en comparación con la 1, además, tendrá juegos exclusivos para sacar provecho a los nuevos joycon.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo sale la nueva PlayStation 6?

De acuerdo con lo revelado hasta el momento, se prevé que la nueva PlayStation 6 salga a la venta para el público en general a finales del 2027 o inicios del 2028, esto con la finalidad de darle más vigencia a las consolas 5 y 5 Pro.

Este rango de lanzamiento va acorde al periodo de vida que las compañías suelen darles a sus diferentes productos, pues en promedio compañías como Sony, Microsoft y demás, tardan entre siete y ocho años en preparar sus próximos productos con innovadoras herramientas.

Posible precio de la nueva consola PlayStation 6

De acuerdo con la información que se ha comenzado a filtrar, el precio de la nueva PlayStation 6 podría ser de entre los 699 o 800 dólares.

En moneda mexicana, esta nueva consola rondaría entre los 13 mil y los 15 mil pesos, lo cual puede variar dependiendo el modelo, características y demás detalles de la compañía antes mencionada.

Características de la nueva PlayStation 6

La plataforma Hobby Consolas señala que entre las características generales con las que contará esta nueva consola, están los siguientes:

Arquitectura N2 RDNA 5

Instinct MI400

Zen 5

RAM de 24GB

Gen 5 de SSD PCie

Retrocompatibilidad con la PlayStation 5

Videojuegos que se podrán reproducir en la nueva consola de PlayStation

Si bien es cierto que aún faltan diversos detalles por revelar de la consola PlayStation 6, se prevé que cuente con los siguientes videojuegos:

Final Fantasy

Call of Duty

Forninte

Mortal Kombat

FC

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.