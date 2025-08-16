Los mejores vinos para acompañar los chiles en nogada

Faltan unos días para que comience el mes patrio, sin embargo, la temporada de chiles en nogada ya está aquí y para que los disfrutes mejor, aquí te compartimos algunas opciones de vino para que acompañes este delicioso platillo mexicano.

Algunos expertos recomiendan acompañar el chile en nogada con un vino que resalte los sabores del chile poblano con carne, nueces y fruta.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Vinos para acompañar los chiles en nogada

De acuerdo con el sitio web Pide tu vino, los chiles en nogada se pueden acompañar con una gran diversidad de vinos y aquí te compartimos algunas opciones:

Un vino tinto puede complementar el sabor de la carne y las nueces, el Merlot o Cabernet Sauvignon joven y sin paso por barrica es una excelente opción.

Si prefieres el vino blanco, puedes optar por un Chardonnay o un Sauvignon Blanc que aportará una sensación refrescante y contrastará con la nogada .

En el caso del vino rosado se recomienda uno seco con notas de frutos rojos y acidez equilibrada.

Chiles en nogada, un platillo con tradición

El chile en nogada es un platillo que según la leyenda lo elaboraban las monjas agustinas de Santa Mónica en Puebla; consiste en un chile poblano relleno de carne de res y puerco, mezclados con fruta: plátano, manzana, pera, durazno y bañados con una salsa de nuez.

Este platillo es de temporada y se sirve durante los meses de julio, agosto y septiembre pues es cuando se cosecha la granada y nuez.

Un dato curioso es que en la Biblioteca Palafoxiana hay un recetario del siglo XVIII que incluye el chile de tiempo en salsa de nuez y es el tradicional chile en nogada, pero en ese tiempo era considerado un postre.

Así se prepara el pastel de chile en nogada de Mielmesabe [VIDEO] ¿Lo piensas probar? Te contamos cómo surgió la idea de crear un pastel de chile en nogada; así como los ingredientes y proceso que realizan en Mielmesabe.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.