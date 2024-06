Así luce la actriz que interpretó a Arya Stark de Game Of Thrones a 5 años del final

El 17 de abril de 2011 ya está muy lejano y parece haber sido ayer cuando se estrenó una de las series más populares y vistas de la historia y en la que conocimos a Arya Stark de Game of Thrones , un personaje que a la postre se posicionaría entre los más queridos no solo de la serie sino fuera de ella ya que la historia de la hija menor de la casa Stark impactó a todos los fans y no tan fans de Juego de Tronos con los cambios que sufrió dentro de la afamada obra producida por HBO.

One of the most iconic scenes in Game Of Thrones… Arya Stark k!lled the Night King

pic.twitter.com/hmOwbSu6VH — Raghu (@IndiaTales7) May 28, 2024

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién hace el papel de Arya Stark de Game of Thrones?

Maisie Williams, fue la actriz encargada de dar vida a Arya Stark de Game of Thrones y parece increíble pensar que tenía 14 años cuando comenzó dicha aventura que terminaría 8 años después, en mayo de 2019.

¿Cómo se ve hoy la actriz que hizo a Arya Stark de Game of Thrones?

Durante las 8 temporadas de la serie, el personaje de Arya Stark de Game of Thrones sufre diversos cambios, pasa de ser una niña sensible y vulnerable a una mujer fuerte y sanguinaria que busca y culmina varias venganzas en contra de quienes la dañaron o dañaron a los miembros de su familia y amigos.

Y es que, así como Arya Stark de Game of Thrones Maisie Williams también ha experimentado cambios físicos desde que la vimos por primera vez en Juego de Tronos, pues atrás quedó la pequeña de 14 años para convertirse en toda una mujer de 27 años, sin embargo, es casi imposible que no sea recordada por el papel que la hizo estar en boca de todos y por el que ganó varios premios y reconocimientos.

A continuación, te mostramos la cuenta de Instagram de Maisie Williams para que tú mismo observes el impresionante cambio físico de la actriz que dio vida durante 8 años a Arya Stark de Game of Thrones:

¿En qué otras películas y series ha actuado la actriz que hizo a Arya Stark de Game of Thrones?

Maisie Williams no solo ha actuado en Juego de Tronos sino tambien en otras series y películas como; The New Look, Pistol y filmes como Los nuevos mutantes (2020) y Departures (2018) entre otras producciones.