El final de “Game of Thrones” también decepcionó a sus realizadores: Los motivos y los finales alternativos que fueron cancelados

La majestuosa serie “ Game of Thrones ” cómodamente puede presumir ser una de las más exitosas de la historia. Sin embargo, pese a tener 8 temporadas y 73 capítulos, los fanáticos no quedaron muy contentos con el final, ya que esperaban algo más emocionante. Incluso, sus realizadores también terminaron decepcionados y revelaron que hubo varios cierres alternativos que fueron cancelados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Quizá el problema empezó cuando HBO tomó la decisión de apartar al creador de esta historia, George R.R Martin. Al no tenerlo como consejero de cómo guiar a la serie en la parte final, las cosas terminaron tomando otro camino muy distinto al que estaba planeado, ya que la verdadera esencia de “Game of Thrones” radica en el escritor y no en los productores y guionistas David Benioff y D.B. Weiss.

La idea original para el final de “Juego de Tronos” (en español) era que se fragmentara en 3 películas para que así se pudiera explotar al máximo toda la rica historia de su libro. Pero debido a que HBO maneja una esencia más hogareña (Home Box Office), los ejecutivos tomaron la decisión de cancelar el proyecto, quedándose solo con un seco y poco emocionante capítulo.

“Game of Thrones” pudo tener un final en formato vertical

A través de una entrevista que les realizó The Wall Street , los encargados de plasmar la serie “Game of Thrones” en la pantalla dieron a conocer que HBO tuvo también la idea de que el final fuera en formato vertical para que todos sus miles de abonados pudieran disfrutar del capítulo en sus celulares, pero esta propuesta fue cancelada de igual manera.

Claro que existió presión antes del estreno del final de “Thrones”. Recuerdo haber tenido insomnio y estar atemorizado. Es estresante cuando es tu primer gran proyecto. -dijo David Benioff

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.