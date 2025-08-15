Amazon va por Temu y así funciona su nueva app con productos desde 50 pesos

Comprar en las plataformas digitales Temu, Shein o AliExpress ya no será tan barato, ya que a partir de hoy 15 de agosto, el gobierno de México aplicará un impuesto de 33.5% a las compras o importaciones internacionales de países sin un Tratado de Libre Comercio (TLC), como China. Amazon aprovechó esta situación y ahora dentro de su app tiene una sección donde podrás encontrar gran diversidad de productos desde 50 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Amazon Bazaar: ¿Cómo y dónde comprar productos desde 50 pesos?

Amazon lanzó en México “Amazon Bazaar” , una nueva sección dentro de su aplicación móvil diseñada para competir directamente con plataformas de bajo costo como Temu y Shein. Esta innovadora propuesta ofrece a los consumidores mexicanos miles de productos en categorías como moda, hogar y estilo de vida, con precios mayormente por debajo de 199 pesos y una gran cantidad de artículos desde menos de 50 pesos.

Amazon Bazaar funciona como un bazar digital en la app de Amazon, con su propio sistema de búsqueda, carrito de compras y proceso de pago, diseñado para hacer la experiencia de compra divertida, dinámica y accesible. Los pedidos llegan generalmente en un plazo de 6 a 14 días hábiles, y los clientes tienen un periodo de 15 días para devolver productos de forma gratuita si no quedan satisfechos.

Con Amazon Bazaar, los clientes pueden explorar miles de productos con un diseño intuitivo que hace que el descubrimiento de ofertas sea fácil y divertido. Esta nueva sección dentro de la aplicación móvil de Amazon facilita la búsqueda de tendencias, la comparación de ofertas y un proceso de compra simplificado, brindando una experiencia única respaldada por la confiabilidad de Amazon -indicó en un comunicado.

Ventajas de Amazon Bazaar

Envío gratis para compras desde 1 peso

Descuentos progresivos por volumen: 5% de descuento al comprar 5 o más productos y 10% para compras de 10 o más artículos

Productos con precios diseñados para el bolsillo mexicano, con miles de artículos por debajo de 50 pesos

Amazon Bazaar ya está disponible para todos los usuarios que actualicen su aplicación de Amazon y puedan acceder a la sección “Bazaar” en el menú o a través de la búsqueda. También se puede visitar desde el navegador móvil en la URL amazon.com.mx/bazaar .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.