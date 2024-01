Esto es lo que los creadores de ‘Game of Thrones’ cambiarían de la serie

Game of Thrones fue una de las series más exitosas y populares de la historia de la televisión, pero también una de las más polémicas y criticadas, especialmente por su última temporada. Muchos fans se quedaron insatisfechos con el desenlace de la historia y con algunas decisiones creativas que tomaron los creadores de la serie, David Benioff y Dan Weiss.

Los dos escritores y productores ejecutivos mantuvieron un perfil bajo desde el final de la serie en 2019, y han evitado hablar públicamente sobre su trabajo en Game of Thrones. Sin embargo, recientemente se sentaron con The Hollywood Reporter para hablar sobre su próximo proyecto, un drama de ciencia ficción basado en la novela china 3 Body Problem, una producción de Netflix.

Los creadores fueron cuestionados sobre si había algo que admitirían que desearían poder cambiar sobre Game of Thrones, ya fuera un personaje, una trama o una escena. Aunque según la publicación, los creadores evitaron opinar directamente sobre la serie ya que sienten que no les beneficiaría a ellos mismos, a HBO o a las miles de personas que trabajaron en Game of Thrones, revelaron que había algo en específico que sí cambiarían.

Esto es lo que David Benioff y Dan Weiss, creadores de Game Of Thrones, cambiarían de la serie

Se trata de un personaje secundario que apareció en la primera temporada de la serie, y que quizás muchos no recuerden. Se trata de Mord el Carcelero, el guardia matón (interpretado por Ciaran Bermingham) a cargo de las celdas celestes en el Nido de Águilas que atormentaba a Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Tyrion le ofrece un soborno para ayudarlo a escapar y luego le arroja un saco de monedas de oro porque “un Lannister siempre paga sus deudas”.

“Una cosa que sé que desearía que hubiéramos podido hacer es que está el personaje de Mord el Carcelero”, dijo Benioff. “Fue un error no traer de vuelta a Mord el Carcelero”, añadió Weiss. “Siempre hablamos de hacerlo”.

“Y teníamos la escena para ello”, dijo Benioff . “Hay una escena ambientada en una taberna... Pero nos dimos cuenta demasiado tarde de que Mord podría haber sido el dueño de la taberna. Podríamos haber tenido a ese actor en el fondo actuando exactamente de la manera en que lo hizo como carcelero, excepto ahora como propietario de una pequeña empresa. Era una idea tan obvia y obvia para el día después”.

Así pues, los creadores de Game of Thrones no se arrepienten de nada relacionado con el argumento principal o el destino de los personajes principales, sino de un detalle cómico que podría haber sido un guiño divertido para los fans más atentos. Quizás no sea lo que muchos esperaban escuchar, pero al menos demuestra que Benioff y Weiss tienen sentido del humor y no se toman demasiado en serio su trabajo.

