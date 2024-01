Conoce la serie de Netflix que sería la competencia de Game of Thrones y fue un fracaso total

Fue en 2018 que Netflix dio luz verde a un proyecto medieval aparentemente prometedor basado en la novela gráfica de Frank Miller y Tom Wheeler, dicha serie buscaría ser la competencia de Game of Thrones, producción que se encontraba en su apogeo y por lo que muchas personas buscaban obtener una suscripción a HBO Max, lamentablemente la serie de Netflix no fue lo esperado.

La producción de Netflix fue anunciada como “Game of Thrones de Netflix” poniendo la vara muy alta a la producción de fantasía en desarrollo. En ese momento era perfecto hacer gala de las similitudes entre ambos proyectos televisivos, porque esto atrajo la atención del público y generó bastante expectativa entre la nueva serie, misma que llevaba por título Maldita.

Maldita la serie de Netflix que competiría con Game of Thrones

Maldita tenía una fórmula que auguraba un buen comienzo, sería “una reimaginación de la leyenda del Rey Arturo” protagonizada por Katherine Langford, quien recién triunfaba con su papel como Hanna Baker en la serie adolescente Por 13 Razones. Las primeras imágenes de la serie de Netflix eran la hechicera Nimue (Langford) empuñando su espada con seguridad en un escenario espectacular.

La imagen fue comparada con lo visto en Game of Thrones, mostrando las diferencias entre la casa Stark, Lannister y otros. Según lo dicho por Netflix, Maldita prometía una fantasía medieval que reescribe la leyenda del Rey Arturo a través de los ojos de Nimue, una hechicera adolescente con un misterioso y poderoso don, destinada a convertirse en la poderosa Dama del Lago.

El lanzamiento de esta historia tardó dos años y cuando finalmente llegó a streaming en 2020, el final de Game of Thrones ya había decepcionado a varios fans por lo que el recurso de llamar a su serie el “GOT de Netflix” ya no parecía tan alentador. A pesar de que Maldita no recibió malas críticas, tampoco recibió la atención deseada, pasando sin pena ni gloria por la plataforma de streaming.

