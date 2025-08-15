Ya bajó: Precio del iPhone 16 y 16 Pro en agosto de este 2025 en México
Algunas tiendas de conveniencia y autoservicio cuentan con precios especiales en el iPhone 16, el último celular que lanzó la marca Apple a nivel internacional.
Hoy en día el iPhone 16 es uno de los celulares de gama alta más solicitados debido a sus características generales, calidad de las cámaras y demás, por lo cual las tiendas de autoservicio, departamentales y la misma compañía de Apple, lanzan continuamente un precio especial en el producto.
Es por ello que a continuación en adn40 te daremos a conocer todos los detalles sobre el precio que tiene el iPhone 16 en la tienda Apple, compañías telefónicas y demás empresas departamentales y de autoservicio en México en agosto de este 2025.
Características, ventajas y novedades del nuevo iPhone 16e
Precio del iPhone 16 en tiendas Apple
Dentro de la compañía de Apple, el precio del iPhone 16 de 128GB es de 19 mil 999 pesos, mientras que el Pro tiene un costo final de 25 mil 999 pesos en su versión de 128GB.
Es importante que los costos de estos celulares puede incrementar dependiendo del almacenamiento de los mismos, pues el precio puede llegar a superar los 30 mil pesos en las versiones de 512GB.
Precio del iPhone 16 en tiendas de autoservicio
En cuanto a tiendas de autoservicio y conveniencia, el precio del iPhone 16 puede llegar a estar entre los 14 mil 800 y los 15 mil 500 en empresas como Elektra y Walmart, además de que el Pro Max de 256GB puede costar entre los 24 mil 999 y los 30 mil pesos.
Vale la pena mencionar que en estas compañías el costo del celular puede ser mucho más accesible que en Apple debido a que suelen ser equipos reacondicionados.
Precio del iPhone 16 en compañías telefónicas
Por su parte en compañías de Telcel y Movistar y demás, el precio del iPhone 16 puede llegar a rondar en los siguientes costos:
- 128GB: 19 mil 999
- 256GB: 22 mil 499
- 512GB: 27 mil 499
Características del iPhone 16
Más allá de su capacidad de almacenamiento, las características generales del iPhone 16 son las siguientes:
- Apple Vision Pro
- Edición 3D
- Captura espacial
- Pantalla de 6.1 pulgadas con OLED y Super Retina XDR
- Pantalla HDR
- Toque con respuesta háptica
