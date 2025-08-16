inklusion.png Sitio accesible
Podrías tener una fortuna sin saberlo: esta moneda conmemorativa vale 3 millones de pesos

Se trata de una moneda de edición especial y que ahora se considera una verdadera joya para los coleccionistas. Checa si la tienes.

Diseño sin título - 2025-08-16T213618.198.jpg
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

En el mundo del coleccionismo numismático, existen piezas que alcanzan valores sorprendentes, y una de ellas es una moneda conmemorativa que pocos sabían que puede llegar a venderse hasta en 3 millones de pesos. Esta cifra ha llamado la atención tanto de expertos como de aficionados, debido al alto valor económico y cultural que representa.

Se trata de una moneda de edición especial y que ahora se considera una verdadera joya para los coleccionistas. Checa si la tienes.

Monedas coleccion Prehispanica
Moneda conmemorativa de 3 millones de pesos

La moneda conmemorativa de 20 pesos en honor a Veracruz, es un tesoro. Aunque aún es relativamente reciente, ya cuenta con un reconocimiento considerable.

Está elaborada con una combinación de bronce, níquel y zinc, materiales que le confieren su brillo característico y realzan su atractivo visual.

En Mercado Libre, esta moneda dorada tiene un costo de 3 millones 500 mil pesos mexicanos.

Una moneda mexicana que pocos conocen está siendo vendida por ¡3 millones de pesos!
Mercado Libre
Moneda conmemorativa

¿Cómo es la moneda conmemorativa de 3 millones de pesos?

Esta moneda es una de las 23 piezas de 20 pesos que el Banco de México (Banxico) lanzó para recordar momentos importantes de la historia del país. En este caso, se trata de una moneda especial que se hizo en el año 2020 para conmemorar los 500 años de la fundación de la Villa de Veracruz.

En la imagen principal de la moneda se puede ver el dibujo de un barco del siglo XVI sobre el mar y una imagen pequeña del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que hoy es el Palacio Municipal. También tiene las palabras “500 VERACRUZ” y una pequeña marca M°, que indica que fue hecha por la Casa de Moneda de México.

moneda mexicana
No se sabe con exactitud cuántas monedas se hicieron, pero fue una cantidad pequeña y ya no se fabrican más. Su rareza la llevó a que su precio alcance cifras millonarias, muy por encima del valor nominal con que fue acuñada.

