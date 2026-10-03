Liverpool rebaja el juego de platos de porcelana de Día de Muertos para tu ofrenda y tu mesa: 4 piezas por menos de $900 pesos

Si ya estás pensando en armar la ofrenda o simplemente querés sumarle un toque de Día de Muertos a tu mesa, este set de platos de Williams Sonoma puede ser justo lo que buscabas. Liverpool lo tiene con un 25% de descuento, y el set trae 4 piezas listas para usar o exhibir.

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¿Cuánto cuesta el set de platos de Día de Muertos en Liverpool y qué opciones de pago hay disponibles?

El precio original del set de platos de Día de Muertos de Williams Sonoma es de $1,199 pesos, pero con el 25% de descuento aplicado queda en $899.25 pesos si se paga de una sola vez.

Liverpool también dispone de opciones de compra en diferido con tarjetas Visa y MasterCard. Las alternativas son:

6 MSI de $159.87

9 MSI de $106.58

13 MSI de $73.78

Estas opciones de financiamiento a 6, 9 o 13 meses sin intereses tienen un descuento del 20% calculado sobre un total de $959.20 pesos.

El envío es gratuito a todo el país, con la opción de recibirlo a domicilio o retirarlo en tienda mediante Click & Collect, indica Liverpool en su sitio web.

Cada plato mide 16 centímetros de diámetro, con forma circular. (Liverpool)

¿Qué características tiene este set de platos de Día de Muertos?

Esta vajilla “celebra el arte mexicano de las calaveras de azúcar que se moldean, se decoran y se colocan en los altares de Día de Muertos”, señala la descripción del producto en Liverpool. Cada plato lleva una calavera rodeada de flores, aplicada con una técnica de calcomanía que le da ese aire artesanal sin perder resistencia.

La porcelana tiene un acabado en esmalte apto para alimentos, pensado para aguantar el uso diario sin que se rayen ni se golpeen fácil. Es una pieza exclusiva de Williams Sonoma, y según la descripción general del producto, se puede meter al microondas o al lavavajillas sin problema.

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