La historia de Porfirio, el gatito más famoso en redes sociales

Alan y Porfirio aparecieron por primera vez en 2023 durante un episodio del podcast Pelitos en la Ropa y a partir de ese momento el michi comenzó a aparecer cada vez más en los contenidos que su dueño compartía.

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¿Cómo fue la historia de el gato Porfirio?

Porfirio se convirtió en un gatito reconocido en redes sociales pues aparecía en videos y publicaciones de Somos Familia Peluda y poco a poco se fue ganando el cariño de los internautas.

El michi aparecía ante las cámaras con sus partículas momentos cotidianos y se ganó el corazón de las personas pues sus apariciones le regalaron una sonrisa a muchos.

¿De qué murió Porfirio?

A través de redes sociales, Alan dio a conocer que Porfirio murió el pasado 12 de septiembre. Ya era un gato mayor y comenzó a presentar problemas de salud y aunque recibió muchos cuidados finalmente tuvo que cruzar el arcoíris.

Tras su muerte, la familia quiso tomarse un tiempo antes de hacer pública la noticia. Por ahora no han tomado una decisión sobre qué pasará con los videos que ya tenían grabados y con las colaboraciones pendientes.

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