Bodega Aurrera remata sala esquinera Orlando de 200x160 cm: trae espuma de alta densidad y tiene descuento de $4,721

Bodega Aurrera tiene una promoción pensada para quienes estén pensando en renovar el living o armar un espacio nuevo para recibir visitas, la sala esquinera de El Bazar Store está con un descuento de $4,721 pesos sobre su precio original.

El modelo tiene varios puntos a favor: buen tamaño, tapizado de estilo moderno y cojines pensados para que el confort dure más allá del primer uso. Todo eso, con un descuento que vale la pena tener en cuenta.

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¿Cuánto cuesta la sala esquinera Orlando en Bodega Aurrera y cómo se puede pagar?

La sala esquinera Orlando de color azul marino costaba inicialmente $12,860 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $8,139 pesos, es decir, con una rebaja de $4,721 pesos.

También se puede financiar hasta en 12 meses sin intereses. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $2,713.00

6 MSI de $1,356.50

9 MSI de $904.33

12 MSI de $678.25

La sala esquinera Orlando se puede adquirir en hasta 12 MSI en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene esta sala esquinera modular con descuento en Bodega Aurrera?

La estructura está fabricada en madera de pino estufada, un proceso pensado para darle mayor durabilidad al mueble. Los cojines están rellenos con hule espuma de alta densidad y delcron, en busca de confort prolongado y resistencia con el uso.

El tapizado de esta sala esquinera en Bodega Aurrera es de tela lino nacional, en color azul marino, un acabado que la marca describe como de estilo moderno. Los cojines sueltos vienen incluidos, y todos son desplegables, lo que suma funcionalidad al mueble.

En cuanto a dimensiones, la sala es de tamaño grande, ideal para espacios amplios. Concretamente, mide 200 centímetros de largo, 160 centímetros de ancho, 85 centímetros de alto y 80 centímetros de profundidad.

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