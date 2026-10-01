Xbox Series S tiene súper promoción en Chedraui con pagos a plazos

Si estás pensando en comprarte una nueva consola de videojuegos, en Chedraui, la Xbox Series S tiene descuento y puedes pagarla a plazos, aquí te compartimos todos los detalles.

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Xbox Series S con descuento en Chedraui

En la tienda en línea de Chedraui la Xbox Series S512GB color blanco se vende en 8 mil 899 pesos y puedes pagarla hasta a 12 quincenas.

Ventajas de la Xbox Series S

La Xbox Series S es totalmente digital y los juegos creados con el kit de desarrollo de Xbox Series X|S ofrecen tiempos de carga reducidos con efectos visuales de hasta 120 FPS.

Puedes comprar un juego compatible una vez y siempre tener la mejor versión disponible y puedes crear una biblioteca de juegos digitales. Tus juegos, partidas guardadas y copia de seguridad se guardan en la nube.

Esta equipada con las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD, el trazado de rayos DirectX ofrece iluminación, sombras y reflejos precisos.

Cuenta con un sonido espacial 3D, usando algoritmos avanzados para crear mundos envolventes realistas.

Esta consola tiene un precio accesible, un tamaño compacto, tiempo de carga rápidos, función Quick Resume, funcionamiento silencioso y rendimiento fluido por lo que es una excelente opción.

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