Aproximadamente 462 millones de personas padecen diabetes tipo 2, la novena causa principal de mortandad en el mundo, sin embargo, entre los avances médicos ya se encuentra una nueva insulina de acción prolongada para que quienes padecen esta enfermedad tengan un mejor control de ella.

Fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), quien aprobó la inyección de Onswik (insulina efsitora alfagobe) para mejorar el control glucémico en adultos.

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¿Cómo funciona la nueva insulina para las personas con diabetes tipo 2?

Onswik es la segunda insulina de administración semanal aprobada para adultos con diabetes mellitus tipo 2, enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa en sangre son muy elevados porque el organismo no produce suficiente insulina o no la usa de manera eficaz.

Esta nueva insulina de acción prolongada está diseñada para reducir la glucosa en sangre durante un intervalo de dosificación semanal.

Tras los estudios realizados, Onswik redujo la hemoglobina A1c-medida del promedio de glucosa en sangre a lo largo del tiempo-en una magnitud similar a la observada con la insulina glargina y la insulina degludec.

News: @FDA approved a new long-acting insulin taken once a week for adults with type 2 diabetes to help manage their blood sugar along with diet and exercise.https://t.co/VoUmYicoNu pic.twitter.com/UfOvILpQuR — FDA Drugs and Biologics (@FDADrugs) September 24, 2026

¿Cómo se administra la nueva insulina?

Onswik se tiene que administrar mediante una inyección cutánea (debajo de la piel), una vez a la semana, el mismo día cada semana, de acuerdo con la FDA.

No se recomienda para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, debido a un riego elevado de hipoglucemia grave (niveles bajos de azúcar en sangre).

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