Ni Samsung ni iPhone: este Motorola tiene batería de 7,000 mAh y cuesta menos de $4,000 pesos

Escoger un smartphone con autonomía real de batería para toda una jornada intensa sin depender constantemente del cargador durante el día se ha vuelto una prioridad. El Motorola Moto G100S / G57 5G de 256 gigabytes responde a este perfil de compra dentro del catálogo Mercado Libre México con una batería de 7,000 miliamperios hora, cifra que supera considerablemente a los flagships de Samsung y iPhone del segmento premium en términos absolutos de capacidad energética.

Este modelo de la marca Motorola se cotiza actualmente en $3,790 pesos frente al precio original de catálogo de $6,950 pesos, con un ahorro directo de $3,160 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 15 meses sin intereses con pagos de $252.68 pesos cada uno.

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Características y funciones del Motorola Moto G100S / G57 5G

El Moto G100S cuenta con batería de 7,000 miliamperios hora junto con el almacenamiento interno de 256 gigabytes y la memoria RAM de 8 gigabytes ampliable virtualmente hasta 16 gigabytes, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los smartphones convencionales del segmento medio que suelen limitar la capacidad de batería a 5,000 miliamperios hora. La batería de 7,000 mAh representa una cifra premium diferencial vs el estándar del segmento accesible y medio-premium: el iPhone 16 integra 3,561 mAh y el Samsung Galaxy S26 integra 4,000 mAh según las especificaciones oficiales verificables de cada fabricante.

Moto G100S en Mercado Libre (Mercado Libre)

Su procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Octa-Core garantiza rendimiento fluido para aplicaciones cotidianas del ecosistema Android, mientras que la pantalla LCD FHD+ de 6.7 pulgadas con refresh rate de 120 Hz ofrece experiencia visual amplia durante el consumo de contenido multimedia. La cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial integrada captura fotografías nítidas en diferentes condiciones de iluminación, complementada con la certificación IP64 contra polvo y salpicaduras que amplifica la resistencia del equipo durante el uso cotidiano familiar.

Entre sus características destacan:

Marca Motorola modelo Moto G100S / G57 5G

modelo Memoria RAM 8 GB físicos + 16 GB virtuales con RAM Boost

físicos + virtuales con RAM Boost Almacenamiento 256 GB ampliable vía microSD

ampliable vía microSD Color Negro Meteoro

Batería 7,000 mAh de larga duración

de larga duración Carga rápida integrada

integrada Pantalla LCD FHD+ 6.7 pulgadas con 120 Hz

con 120 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Octa-Core

Octa-Core Cámara principal 50 MP con inteligencia artificial

con inteligencia artificial Cámara frontal 8 MP para selfies

para selfies Conectividad 5G con Dual SIM

con Certificación IP64 contra polvo y salpicaduras

contra polvo y salpicaduras Sistema operativo Android nativo con Moto Action

Garantía oficial Motorola México

El smartphone cuenta con garantía oficial Motorola México cubriendo defectos de fabricación en pantalla LCD FHD+, sistema electrónico interno, batería original de 7,000 miliamperios hora, cámaras traseras y frontal, sistema de protección contra polvo y salpicaduras y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento smartphones suele incluir período básico según política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica.

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