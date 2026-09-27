El agua de tu llave puede cumplir la norma y aun así dañar tu lavadora: el límite que casi nadie revisa

El agua potable de la llave puede cumplir con los parámetros de la Secretaría de Salud y al mismo tiempo depositar restos de minerales en los filtros de la lavadora debido a la concentración de sarro.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021 permite hasta 500.00 mg/L de dureza total, un límite legalmente seguro para uso humano pero al mismo tiempo suficiente para obstruir las mallas de entrada con calcio y activar falsos códigos de error.

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¿Por qué el sarro del agua potable provoca el error 4C o 4E en una lavadora?

La acumulación progresiva de calcio y magnesio en la conexión hídrica del hogar forma tapones minerales que bloquean las válvulas de llenado. La pantalla del electrodoméstico despliega los códigos 4C o 4E para advertir que el flujo es insuficiente para iniciar el ciclo.

El sarro disuelto en el suministro reduce la eficiencia del lavado a través de afectaciones directas en el equipo:

Obstrucción de mallas: las incrustaciones de mineral tapan los filtros traseros de la lavadora de carga frontal o carga superior, impidiendo el paso del agua.

las incrustaciones de mineral tapan los filtros traseros de la lavadora de carga frontal o carga superior, impidiendo el paso del agua. Cristalización por calor: el agua caliente acelera la precipitación de carbonato de calcio sobre las resistencias y conductos internos.

el agua caliente acelera la precipitación de carbonato de calcio sobre las resistencias y conductos internos. Inactivación del detergente: las cargas minerales neutralizan la acción de los jabones, obligando a utilizar mayor cantidad de limpiador en cada carga.

Lavadora 16 kg automática carga superior (Midea / Gemini)

¿Cómo arreglar el error 4C en una lavadora Samsung cuando la falla está en la manguera de desagüe?

Un problema que aparenta ser de baja presión por sarro en la entrada suele originarse por el llamado efecto sifón en la manguera de salida. Colocar el tubo por debajo de la altura mínima recomendada por Samsung Latinoamérica provoca que el agua cargada se escape de forma continua por gravedad mientras la tina intenta llenarse.

Corregir la instalación del sistema de descarga requiere ajustes puntuales:

Altura de la manguera de desagüe: ubicar el tubo de salida a una altura obligatoria de entre 60 y 89 centímetros con respecto al suelo.

ubicar el tubo de salida a una altura obligatoria de entre 60 y 89 centímetros con respecto al suelo. Profundidad de inserción: introducir la punta entre 15 y 20 centímetros dentro de la tubería de drenaje.

introducir la punta entre 15 y 20 centímetros dentro de la tubería de drenaje. Sujeción en carga frontal: conservar la abrazadera trasera que fija la manguera a la altura de fábrica y mantener 15 centímetros de distancia con la pared para evitar dobleces.

¿Cada cuánto tiempo se deben limpiar los filtros de la lavadora para evitar acumulación de sarro?

Lavar las mallas protectoras situadas en la conexión de entrada una o dos veces al año retira los sedimentos atrapados antes de que bloqueen el paso del agua. Desconectar la manguera de suministro y cepillar la rejilla con agua corriente restablece la presión adecuada sin contratar un servicio técnico.

Ajustar la altura de la manguera de descarga elimina el efecto sifón de forma inmediata en el hogar. Aplicar este mantenimiento preventivo protege la bomba y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

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