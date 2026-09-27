Poner canela en las macetas para evitar hongos: un horticultor explica hasta dónde funciona realmente el truco viral

En redes sociales circula la idea de que la canela puede actuar como fungicida natural. Según se indica en algunos videos virales, basta con espolvorearla sobre la tierra o las hojas para frenar hongos y moho. Pero un análisis del medio Real Simple que cita al horticultor Justin Hancock pone en duda esa creencia: aunque la práctica es popular, no hay garantía de que funcione ni de que sea del todo segura para las plantas.

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¿Por qué la canela no es una barrera confiable contra el moho?

Según explicó Hancock, la canela contiene compuestos químicos que pueden inhibir el crecimiento de hongos, pero esto por sí solo no significa necesariamente que la canela vaya a funcionar como un fungicida. En otras palabras, no existe evidencia científica suficiente para afirmarlo.

Además, aunque tenga algo de efecto, no se conoce con exactitud el alcance de la canela en la jardinería para enfrentar cualquier hongo presente en el suelo o en las hojas, advirtió el horticultor.

Sumado a eso, no todos los hongos reaccionan igual, de manera que no existe manera de garantizar que la canela vaya a combatir puntualmente el moho que afecta a una planta en particular. En conclusión, “si bien es posible que usar canela pueda marcar una pequeña diferencia, no es una solución fiable contra el moho ni los hongos”, subrayó Hancock.

Regar por la mañana ayuda a que las hojas se mantengan secas durante la noche. (Crédito: Pixabay | stux)

¿Qué prácticas sí son efectivas para evitar hongos en las plantas?

Es posible que este remedio casero no sea completamente efectivo para tratar los hongos en las plantas, pero hay otras maneras de evitar que aparezcan.

La primera medida preventiva consiste en controlar la humedad, es decir, no regar en exceso, garantizar buen drenaje en las macetas y regar por la mañana para que las hojas lleguen secas a la noche y así bajar el riesgo de hongos.

Podar hojas y ramas para que circule más aire es otra técnica para garantizar mayor ventilación alrededor de las plantas y evitar el moho. De igual manera, retirar hojas dañadas apenas aparecen señales de infección, y desinfectar herramientas y macetas después de cada uso, son cuidados que ayudan a no propagar patógenos de una planta a otra.

Cuando el problema persiste, la recomendación es recurrir a fungicidas o alternativas orgánicas ya comprobadas siempre respetando las instrucciones del fabricante y, de ser posible, con asesoramiento profesional.

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