Cambiar el smartphone principal por un modelo resistente al agua, con protección militar contra caídas cotidianas y almacenamiento amplio sin sacrificar rendimiento representa una prioridad para quienes utilizan el teléfono en actividades al aire libre, viajes familiares o entornos laborales exigentes. El Motorola Moto G86 5G de 512 gigabytes responde a este perfil de compra dentro del catálogo Bodega Aurrera con certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, resistencia militar MIL-STD-810H contra caídas y pantalla pOLED reforzada con Corning Gorilla Glass 7i.
Este modelo se cotiza actualmente en $3,949 pesos frente al precio original de catálogo de $4,999 pesos, con un ahorro directo de $1,050 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 6 meses sin intereses con pagos de $658.17 pesos cada uno.
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Características destacadas del Motorola Moto G86 5G en oferta en Bodega Aurrera
La característica más destacada de este smartphone es la combinación de certificación IP68/IP69 contra agua junto con la protección militar MIL-STD-810H contra caídas y el almacenamiento interno de 512 gigabytes, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los smartphones convencionales del segmento medio que suelen carecer de resistencia certificada oficial contra agua o caídas cotidianas. La certificación IP68/IP69 garantiza protección contra inmersión completa en agua y chorros de agua a presión frente a lluvias intensas, actividades acuáticas familiares o entornos laborales con exposición a líquidos.
La certificación militar MIL-STD-810H representa el estándar oficial verificable de resistencia del ejército estadounidense contra caídas desde diferentes alturas, vibraciones, temperaturas extremas y otros factores ambientales exigentes que audiencia decisora enfrenta cotidianamente. Su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con refresh rate de 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass 7i ofrece experiencia visual premium con resistencia adicional contra rayones cotidianos, mientras que la batería de 5,200 mAh con carga rápida TurboPower 30W garantiza autonomía prolongada durante el día completo con reposición rápida al conectar el cargador oficial.
Entre sus características destacan:
- Marca Motorola modelo Moto G86 5G
- Memoria RAM 8 GB y almacenamiento 512 GB ampliable
- Color Pantone Spellbound Azul oficial certificado
- Conectividad 5G con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4
- Pantalla pOLED 6.67 pulgadas con 120 Hz
- Protección Corning Gorilla Glass 7i
- Procesador MediaTek Dimensity 7300 Octa-Core
- Cámara principal 50 MP con OIS estabilización óptica
- Cámara ultra ancha 8 MP con macro
- Cámara frontal 32 MP para selfies HD
- Batería 5,200 mAh con TurboPower 30W
- Certificación IP68/IP69 contra agua y polvo
- Certificación militar MIL-STD-810H contra caídas
- Audio estéreo Dolby Atmos
- Sensor de huellas dactilares en pantalla
- Compatible con Google Play Store completo
Garantía oficial Motorola México
El smartphone cuenta con garantía oficial Motorola México cubriendo defectos de fabricación en pantalla pOLED, sistema electrónico interno, batería original, cámaras traseras y frontal, sistema de protección contra agua y polvo y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento smartphones suele incluir período básico según política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica.
Es importante mencionar que aunque el equipo cuenta con certificaciones IP68/IP69 y MIL-STD-810H, el fabricante recomienda evitar la exposición prolongada al agua salada, agua clorada de piscina y caídas desde alturas superiores a 1.5 metros para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del dispositivo. Motorola México cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y sitio web oficial para gestión de garantías, soporte técnico y consultas sobre accesorios adicionales.
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