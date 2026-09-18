El Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl es un espacio de 50 mil metros cuadrados donde 600 animales rescatados recibirán atención y serán puestos en adopción.

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¿Qué servicios tiene el albergue Xólotl?

Este espacio para perros y gatos contará con:

Áreas verdes

Dormitorios

Áreas de servicios para las personas cuidadoras

Estancias para animales sencillas y amplias

Espacios de cuidados especiales

Consultorio

Quirófano

Espacios de salud

Zona de recuperación

Área de cuarentena

Cuartos de aseo

Módulos para oficinas

Servicios múltiples

El objetivo de este lugar es rescatar, cuidar y rehabilitar a los perros rescatados, ayudarlos en su socialización para después darlos en adopción.

Hay un módulo administrativo y espacios dedicados al voluntariado para que jóvenes, niños y niñas participen en actividades relacionadas con la convivencia y cuidado de los animales.

¿Dónde esta ubicado el albergue Xólotl?

El Centro Integral de Bienestar Animal y Convivencia Animal de la CDMX se encuentra en vía Tapo s/n en la alcaldía Venustiano Carranza a un costado de la Planta de Bombeo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

El centro comenzará su proceso administrativo para posteriormente entrar en funcionamiento.

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