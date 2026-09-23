Amar es Adoptar: Requisitos parar darle hogar a perros rescatados en CDMX

La CDMX lanzó la plataforma Amar es Adoptar que tiene como objetivo buscar un hogar para perros que han sido rescatados, así que si estás interesado aquí te contamos cómo funciona esta plataforma.

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Requisitos y ¿cómo funciona Amar es Adoptar?

Quienes estén interesados en adoptar pueden ingresar a la plataforma Amar es Adoptar donde podrán conocer a los perros que buscan un hogar puedes conocer datos como sexo, tamaño, edad y características de comportamiento para que puedas identificar cuál se adaptaría a tus condiciones de vida.

Una vez que hayas decidido a quién quieres darle un hogar lleno de amor tendrás que ingresar tus datos en un formulario como:

Nombre

Dirección

Teléfono

Y responder algunas preguntas relacionadas con tus condiciones de vida y capacidad para cuidar al perro como:

¿Actualmente tienes trabajo?

¿Estás a favor de la esterilización?

¿Qué tanta actividad física y juego puedes brindarle?

¿Podrías brindarle atención médica con un médico veterinario?

Una vez que envíes toda la información se evaluará y en caso de ser seleccionado para adoptar se te notificará.

¿Cómo es el proceso de adopción?

Una vez que se envió el formulario se realiza una revisión y visita al domicilio de la persona solicitante donde deberá haber un espacio seguro y cómodo para que descanse, una cama adecuada a su tamaño, platos para agua y alimento, comida adecuada a su edad y tamaño, collar y transportadora.

Se lleva a cabo una convivencia con el perro seleccionado en el lugar donde se encuentra resguardado.

En caso de que el proceso resulte favorable se firma un contrato de adopción y se traslada al animal a su nuevo hogar y se da seguimiento periódico.

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