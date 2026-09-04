Dormir seis horas o menos modifican las conexiones cerebrales y estos es lo que ocasionan

Si eres de las personas que está acostumbrada a dormir poco, ten cuidado porque le puedes estar haciendo más daño a tu cuerpo de lo que piensas, ya que una privación aguda de sueño puede modificar la diversidad de las conexiones neuronales.

Sí, el estudio publicado en Current Biology corroboró la importancia de dormir adecuadamente y analizó lo que le ocurría al cerebro de los ratones, cuando no se les dejaba conciliar el sueño.

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¿Qué pasa si duermes seis horas cada noche?

Los investigadores analizaron 125 regiones del cerebro de ratones y descubrieron que cuando se les privaba del sueño se reducía selectivamente la diversidad de las sinapsis excitadoras, sobre todo en la corteza y en la región CA1 del hipocampo.

Hay que señalar que ambas están estrechamente vinculadas con procesos cognitivos y de memoria, sin embargo esto no significa que pueda pasarle lo mismo al cerebro de una persona.

No desaparece las sinapsis, sino su diversidad ante la falta de sueño

No dormir no significó derribar las conexiones del cerebro, sino más bien modificó la arquitectura del sinaptoma, una zona del hipocampo vital para el aprendizaje y la memoria.

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