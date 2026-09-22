Gaming Fest 2026: Liverpool prepara fiesta gamer GRATIS con torneos, cosplay y premios

Los videojuegos, el cosplay y la cultura geek tomarán la Ciudad de México durante tres días: Liverpool Gaming Fest 2026 prepara su cuarta edición con una experiencia que reunirá competencias, tecnología, entretenimiento y actividades para toda la comunidad gamer.

El evento se realizará del 9 al 11 de octubre de este 2026 en el Centro Banamex, específicamente en la sala “C”, con una superficie de aproximadamente 13 mil metros cuadrados; de acuerdo con Liverpool, la entrada será totalmente gratis.

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¡Atención gamers! Liverpool Gaming Fest llega a CDMX con torneos, K-Pop, realidad virtual y más Gaming Fest 2026 en CDMX: fechas, horarios, sede y todo lo que habrá en el gran evento gamer (Getty/Liverpool)

¿Qué habrá en el Liverpool Gaming Fest 2026?

La experiencia estará dividida en diferentes espacios, entre ellos se destacan: Pop Stage, Coliseum, Crafter, Arcadia y Kids, de acuerdo con la página oficial del evento.

Los asistentes podrán encontrar torneos de videojuegos, concursos de cosplay, presentaciones de K-pop, realidad virtual (VR), arcades clásicos, juegos de mesa y actividades relaciones con la cultura geek.

También participarán marcas de tecnología y entretenimiento como PlayStation, ASUS, AMD, HP, MSI, Intel, Capcom, HyperX y Funko, entre otras.

Torneos y premios en el Liverpool Gaming Fest 2026

Uno de los principales atractivos en el Torneo de Liverpool con competencias relacionadas con títulos de como FC 26, Fall Guys y Fortnite, además de otros juegos.

La competencia contempla eliminatorias virtuales y una final presencial; según información proporcionada por Liverpool, el equipo campeón podrá obtener 30,000 pesos en modelo electrónico por jugador, mientras que también habrá premios para los participantes de los Mini Torneos Flash.

¿Cuáles son los horarios del Gaming Fest 2026 de Liverpool?

El Gaming Fest 2026 de Liverpool abrirá sus puertas:

Viernes: 13:00 a 20:00 horas

Sábado: 10:00 a 20:00 horas

Domingo: 10:00 a 18:00 horas.

Con videojuegos, competencias, cosplay y tecnología reunidos en el mismo espacio, la pregunta que queda abierta es: ¿Qué actividad sería la primera que buscarías al entrar al Gaming Fest 2026?

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