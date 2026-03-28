¡A romper el cochinito! Play Station se encarece, el nuevo precio de la consola

Sony anunció que Play Station 5 tendrá un aumento en su precio aún cuando lleva seis años en el mercado y con esto se confirma que las consolas no se apartan con el paso del tiempo, así que si estabas pensando en comprarte una, aquí te decimos cuál será su precio.

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¿Cuáles serán los nuevos precio del PS?

Cabe mencionar que este es el segundo incremento en menos de un año y el tercero en la generación de algunas regiones y aunque Sony solo dio a conocer el aumento en dólares, el incremento del precio de la consola será global y quedará con los siguientes costos:



Play Station 5 estándar de 549.99 a 649.99 dólares, es decir alrededor de 11 mil 700 pesos.

PS5 Digital Edition de 499.99 a 599.99 dólares, es decir alrededor de 10 mil 800 pesos.

PS5 Pro de 749.99 a 899.99 dólares, es decir cerca de 16 mil 300 pesos.

PlayStation Portal, el dispositivo de juego remoto costará 249.99 dólares, es decir 4 mil 500 pesos.

Estos precios serán vigentes a partir de abril de 2026.

¿Por qué subirá el precio de las consolas Play Station?

De acuerdo con la información proporcionada por Sony, este aumento en los precios es debido a la inflación, volatilidad y tensiones geopolíticas pero también por el encarecimiento de los componentes tecnológicos clave.

Según un análisis de la consultora TrendForce, los precios de la DRAM, podrían aumentar hasta 30% y esto generaría aumentos de entre el 10 y 15% en el precio final. Por otro lado el auge de la IA generativa ha disparado la demanda de memoria de alto rendimiento en centros de datos es decir que la Inteligencia Artificial compite directamente con una consola por los mismos recursos.

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