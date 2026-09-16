Rematan el Motorola Edge 70 Fusion con cámara Sony Lytia 710 de 50 MP, carga rápida y audífonos de regalo

¿Te urge un celular antes de que acabe el año? Samsung ocupa el primer lugar en preferencia y volumen de dispositivos en circulación en México.

Motorola se mantiene en el segundo puesto debido a que son una excelente opción de compra gracias a su gran relación calidad-precio, su sistema operativo limpio y funciones prácticas para el uso diario.

Por ello, hoy en adn Noticias te presentamos la oferta que Liverpool realizó en el Motorola Edge 70 Fusion.

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Motorola Edge 70 Fusion precio

El equipo se remata por $7,999 pesos cuando su costo era de $10,999.

Para aquellos que no quieran ver afectada su economía y desembolsar el dinero en un solo pago, se ofrece la opción de financiamiento de hasta 20 meses sin intereses de $499.95 pesos.

El Motorola Edge 70 Fusion está disponible en cuatro colores elegantes y que se adaptan a cada estilo:

Azul obscuro

Azul claro

Verde obscuro

Morado

Lo puedes conseguir aquí.

Motorola Edge 70 Fusion características

El Motorola Edge 70 Fusion es un smartphone de gama media con pantalla pOLED curva de 6.78 pulgadas a 144 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 3 y cámara Sony Lytia 710 de 50 MP.

Pantalla: pOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Memoria y almacenamiento: 8 GB de RAM (con expansión virtual RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Sensor trasero principal Sony Lytia 710 de 50 MP con OIS y ultra gran angular de 13 MP; cámara frontal de 32 MP.

Batería: 5200 mAh con carga rápida de 68 W.

Sistema operativo: Android 16 con funciones de moto AI.

Diseño y resistencia: Cuerpo delgado de 7.21 mm de grosor, certificación de resistencia IP68/IP69.

“Con un impecable diseño de cuatro curvas, el nuevo motorola edge 70 fusion te ofrece un aspecto elegante y refinado, y una sensación de lujo natural. Y, a pesar de su diseño fino y elegante, está repleto de funciones. Cámaras de nivel profesional para cada toma, empezando por un sensor Sony LYTIA™ 710. Un asistente más inteligente en tu bolsillo. Y una batería de larga duración con carga TurboPower™2″, se lee en la descripción del producto.

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