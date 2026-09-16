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Rematan el Motorola Edge 70 Fusion con cámara Sony Lytia 710 de 50 MP, carga rápida y audífonos de regalo

El Motorola Edge 70 Fusion está disponible en cuatro colores: azul obscuro, azul claro, verde obscuro y morado.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

¿Te urge un celular antes de que acabe el año? Samsung ocupa el primer lugar en preferencia y volumen de dispositivos en circulación en México.

Motorola se mantiene en el segundo puesto debido a que son una excelente opción de compra gracias a su gran relación calidad-precio, su sistema operativo limpio y funciones prácticas para el uso diario.

Por ello, hoy en adn Noticias te presentamos la oferta que Liverpool realizó en el Motorola Edge 70 Fusion.

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Motorola Edge 70 Fusion precio

El equipo se remata por $7,999 pesos cuando su costo era de $10,999.

Para aquellos que no quieran ver afectada su economía y desembolsar el dinero en un solo pago, se ofrece la opción de financiamiento de hasta 20 meses sin intereses de $499.95 pesos.

El Motorola Edge 70 Fusion está disponible en cuatro colores elegantes y que se adaptan a cada estilo:

  • Azul obscuro
  • Azul claro
  • Verde obscuro
  • Morado

Lo puedes conseguir aquí.

Motorola Edge 70 Fusion características

El Motorola Edge 70 Fusion es un smartphone de gama media con pantalla pOLED curva de 6.78 pulgadas a 144 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 3 y cámara Sony Lytia 710 de 50 MP.

  • Pantalla: pOLED de 6.78 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz.
  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.
  • Memoria y almacenamiento: 8 GB de RAM (con expansión virtual RAM Boost) y 256 GB de almacenamiento interno.
  • Cámaras: Sensor trasero principal Sony Lytia 710 de 50 MP con OIS y ultra gran angular de 13 MP; cámara frontal de 32 MP.
  • Batería: 5200 mAh con carga rápida de 68 W.
  • Sistema operativo: Android 16 con funciones de moto AI.
  • Diseño y resistencia: Cuerpo delgado de 7.21 mm de grosor, certificación de resistencia IP68/IP69.

“Con un impecable diseño de cuatro curvas, el nuevo motorola edge 70 fusion te ofrece un aspecto elegante y refinado, y una sensación de lujo natural. Y, a pesar de su diseño fino y elegante, está repleto de funciones. Cámaras de nivel profesional para cada toma, empezando por un sensor Sony LYTIA™ 710. Un asistente más inteligente en tu bolsillo. Y una batería de larga duración con carga TurboPower™2″, se lee en la descripción del producto.

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