Cafetera Nespresso Pixie con 25% de descuento en Liverpool y espumador de regalo

La cafetera de cápsulas Nespresso Pixie se ha convertido en una de las opciones más buscadas para quienes quieren café de calidad barista en casa sin complicaciones.

Actualmente, Liverpool la ofrece con un descuento relevante, además de un paquete de accesorios que eleva su valor frente a otras cafeteras del mismo rango.

De cinco mil 90 pesos, la Pixie baja a tres mil 308.50 pesos , lo que representa un ahorro inmediato de más de mil 700 pesos, una diferencia importante para quienes buscan una cafetera compacta, potente y duradera.

¿Cuánto cuesta la Nespresso Pixie en Liverpool y cómo pagarla?

El precio promocional de tres mil 308.50 pesos aplica en compras con Tarjetas Liverpool , con distintas opciones de meses sin intereses. Por ejemplo, puede pagarse desde 190.88 pesos al mes hasta 20 MSI, manteniendo el total con descuento.

En esquemas más cortos, como nueve MSI, el pago mensual ronda los 424 pesos.

Para quienes no cuentan con tarjeta de la tienda, la tienda departamental también permite pagar con otras tarjetas VISA o MasterCard hasta 18 meses sin intereses, lo que amplía las posibilidades de compra sin afectar el flujo mensual.

Accesorios incluidos: espumador, cápsulas y vaso térmico

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es que no se trata solo de la cafetera. El paquete incluye el espumador de leche Aeroccino 3 , un accesorio que permite preparar espuma caliente o fría para bebidas como cappuccino o latte sin esfuerzo adicional.

Además, se incluyen cápsulas Nespresso de cortesía, ideales para probar distintos perfiles de café desde el primer uso, así como un vaso térmico, pensado para conservar la temperatura del café por más tiempo, ya sea en casa o para llevar.

Características clave de la cafetera Nespresso Pixie

La Nespresso Pixie destaca por su tamaño compacto y diseño moderno en color gris, ideal para cocinas pequeñas u oficinas. A nivel técnico, cuenta con un sistema de presión de 19 bares, lo que garantiza una extracción precisa y crema consistente en cada taza.

Acepta dos tamaños de bebida: Espresso y Lungo, adaptándose a distintos gustos. Tiene un depósito de agua de 0.7 litros, suficiente para varias preparaciones consecutivas, además de un contenedor para cápsulas usadas con capacidad de nueve a 11 cápsulas, lo que reduce la necesidad de vaciarla constantemente.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta?

Por precio, accesorios incluidos y facilidad de pago, la Nespresso Pixie en Liverpool se posiciona como una opción muy competitiva para quienes buscan iniciarse en el café de cápsulas o renovar su cafetera.

El descuento, sumado al espumador, las cápsulas y el vaso térmico, convierte esta promoción en una de las más completas actualmente dentro de su categoría.

