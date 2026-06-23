La elección de una tabla de cortar va más allá de la estética. Se deben tomar en cuenta factores como la higiene y durabilidad debido al uso de los cuchillos, estos son solo algunos factores determinantes para su uso en la cocina.

Las tablas de cortar son herramientas indispensables en cualquier hogar, sin embargo, pocas veces se analiza cuál es la mejor opción: las tradicionales de madera, las de plástico o las de metal. Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

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¿Qué tabla es mejor para picar frutas y verduras?

Las tablas de plástico son de las más usadas debido a su bajo costo. No obstante, el uso constante provoca surcos causados por los cuchillos, estos pueden convertirse en espacios donde se acumulan restos de alimentos, humedad y bacterias. Lo recomendable es reemplazarlas cuando presenten desgaste y malos olores.

Por su parte, las tablas fabricadas de acero inoxidable se han vuelto más populares en los últimos años. Al ser superficies no porosas, no absorben líquidos ni olores y resultan fáciles de desinfectar. Una de las desventajas es que pueden acabar rápidamente con el filo de los cuchillos.

Las tablas de madera son las más recomendadas para el uso doméstico. Algunas maderas cuentan con propiedades antibacterianas naturales como los taninos y los polifenoles, que actúan como defensas naturales contra microorganismos. Además, la madera protege mejor el filo de los cuchillos y puede durar muchos años si recibe el mantenimiento adecuado.

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