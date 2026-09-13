Barco volcó y quedó a la deriva en Indonesia; al menos 6 muertos y 130 desaparecidos

Nuevamente una desgracia azota a Indonesia, luego de que un barco naufragara provocando hasta el momento la muerte de, al menos, seis personas, además de contabilizar 130 desaparecidos, de acuerdo al último conteo de este domingo 13 de septiembre.

Las autoridades informaron, tras rescatar a 108 personas, en el ferri viajaban 213 pasajeros y 30 tripulantes, mientras pasaban por las islas indonesias de Java y Borneo. La embarcación Virgo Transport 8 también transportaba cerca de 90 vehículos.

Sebanyak 113 korban, termasuk enam orang yang meninggal dunia, telah dievakuasi usai kapal Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa, Minggu (13/9) dini hari.



Proses evakuasi dilakukan sejumlah kapal. MV Haida berhasil mengevakuasi 69 orang dalam kondisi selamat.



TB Mauhau… pic.twitter.com/HF075m7FRH — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 13, 2026

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¿Por qué volcó el barco en Indonesia?

El barco perdió el contacto con las autoridades antes de las 02:00 horas (tiempo del país asiático); sin embargo, se dio a conocer que el capitán alertó condiciones climáticas adversas y fuerte oleaje por medio de una llamada de emergencia, a la par de detallar que el buque se estaba inclinando.

Tras la tragedia, el director de la Agencia de Búsqueda y Rescate (Basarnas, en indonesio) en la ciudad de Banjarmasin, Putu Sudayana, informó que el barco aún no se ha hundido, pese a que se volcó.

“(El clima y las condiciones del mar) son extremadamente riesgosos para las embarcaciones. Incluso la nuestra, que mide 40 metros de largo, corre un gran riesgo”, explicó.

Familiares buscan a los desaparecidos en Indonesia

Pocas horas después de que se dio a conocer el accidente, familiares de las víctimas se dieron cita en el puerto de Trisakti, en Indonesia, a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

Una vez que salieron las listas, tanto de los localizados, desaparecidos y personas fallecidas, las familias comenzaron a revisar la información y esperarlos, en caso de que se encuentren con vida.

Las autoridades ya han desplegado equipos con apoyo de ocho embarcaciones, cuatro de ellas forman parte de la Armada, así como dos helicópteros.

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