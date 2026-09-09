Mariana Zapién, ingeniera en alimentos: “Las tablas de plástico HDPE son ideales para cortar carne cruda, pero debes cambiar SIEMPRE que ocurra esto”

Una publicación viral de @ingdetusalimentos coloca en el centro del debate a un objeto que todos usan a diario: la tabla de cortar en la cocina mexicana. Mariana Zapién, ingeniera en alimentos, detalla en el video cuál material resulta más higiénico, por qué el plástico HDPE gana terreno y marca el momento exacto para reemplazar la tabla antes de que contamine la carne cruda.

Mariana Zapién lo afirma sin rodeos: “la madera no es antibacteriana”, aunque el maple o el arce duro retienen menos bacterias por su estructura microscópica. Sobre el plástico, la ingeniera en alimentos es contundente: las tablas de polietileno de alta densidad “también son una excelente opción” y funcionan para cualquier tipo de alimento que se corte en casa.

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¿Qué material de tabla recomienda Mariana Zapién para cortar carne cruda?

Elegir la tabla correcta depende del material y del uso que le des en casa. La experta en alimentos compara cuatro opciones disponibles en cualquier cocina mexicana y explica sus ventajas y riesgos reales para quien corta carne cruda a diario.

Madera dura (maple, haya, nogal, teca): resiste el desgaste y conserva mejor el filo del cuchillo

Plástico de alta densidad (HDPE): fácil de lavar y desinfectar, apto para cualquier alimento

Acero inoxidable y vidrio templado: no absorben humedad ni olores, aunque desgastan más el cuchillo

Las maderas blandas, como el pino, quedan fuera de la lista porque se rayan y se agrietan con mayor facilidad. Sobre el acero y el vidrio, Zapién resume su ventaja principal: “son muy resistentes, no absorben humedad ni olores” y son más fáciles de desinfectar.

El HDPE se posiciona como la opción más práctica para la mayoría de los hogares. La ingeniera en alimentos insiste en revisar la superficie con regularidad, porque ahí empieza el verdadero riesgo de contaminación.

¿Cuándo debes cambiar la tabla para evitar contaminación, según Mariana Zapién?

El desgaste visible es la señal principal para actuar. La ingeniera en alimentos lo dice de forma directa: “cuando una tabla está rayada lo mejor es reemplazarla”, sin excepción para ninguna tabla de la cocina.

Esas marcas retienen residuos y microorganismos que el lavado normal ya no elimina por completo. El riesgo aumenta con la carne cruda, porque ahí se concentran las bacterias que después pueden pasar a otros alimentos.

No existe un material perfecto para todos los casos, según la especialista: “no es que exista solo una tabla perfecta”. Lo esencial es lavar y desinfectar la tabla después de cada uso y reemplazarla ante cualquier grieta visible.

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