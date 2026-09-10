Portugal busca voluntarios para vivir GRATIS: estas son las tareas que tendrás que realizar

¿Te imaginas dejar el trabajo, los problemas amorosos, los pendientes y la rutina de siempre por un rato, hacer una maleta y despertar en Portugal rodeado de perros, gatos, caballos y hasta burros? Suena como una fantasía, pero existe una oportunidad que se le parece bastante.

Un santuario en Portugal busca voluntarios dispuestos a cambiar la rutina de oficina por una temporada entre animales rescatados, a cambio, ofrece alojamiento y otros servicios básicos, aunque hay una condición bastante clara: hay que trabajar 24 horas a la semana. ¿Te animarías?

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¿Dónde está la granja de Portugal que ofrece alojamiento gratis?

El santuario se encuentra en el Parque Natural de Serra da Estrela, en el centro de Portugal, una zona rodeada de montañas y naturaleza.

El proyecto fue creado por una mujer llamada Annie y funciona como un santuario sin ánimo de lucro que recibe animales rescatados y recurre a voluntarios para mantener las instalaciones y atender a los habitantes de cuatro patas.

Y sí, son bastantes, ya que actualmente, el refugio alberga 86 animales rescatados:

• 25 perros

• 25 gatos

• 11 cerdos

• 15 gallinas

• 4 ovejas

• 4 caballos

• 2 burros

Los animales requieren cuidados diarios, desde alimentación y limpieza hasta mantenimiento de los espacios donde viven, pues algunos llegaron al refugio después de situaciones de abandono, maltrato o riesgo.

¿Qué hacen los voluntarios que cuidan animales en Portugal?

La propuesta contempla 24 horas de trabajo a la semana, repartidas durante los días de estancia.

Y aquí viene la parte que probablemente más llamó la atención: el resto del tiempo queda libre para que los voluntarios conozcan la zona, descansen o aprovechen su estancia en Portugal.

Además, el escenario no está nada mal, pues la Serra da Estrela es la cadena montañosa más alta de Portugal continental, por lo que quienes participen pueden aprovechar sus ratos libres para hacer senderismo, andar en bicicleta o visitar poblaciones cercanas como Gouveia y Guarda.

¿Qué incluye vivir gratis en Portugal?

El alojamiento no está dentro del propio santuario, sino en una casa ubicada a unos cinco minutos caminando.

Cada voluntario cuenta con una habitación privada, además de electricidad, agua caliente y WiFi; también se proporcionan alimentos de origen vegetal para que cada persona prepare sus propias comidas.

Pero hay un pequeño detalle antes de imaginar la llegada con maleta, lentes de sol y cero preocupaciones: el camino entre la casa y el santuario incluye una cuesta de unos 800 metros.

Y tampoco todo corre por cuenta del santuario, pues los voluntarios deben pagar sus vuelos a Portugal, el transporte para llegar hasta la propiedad y sus gastos personales durante la estancia, sí, no todo tiene que ser bonito.

¿Qué se necesita para ser voluntario?

Una buena noticia es que no se requiere experiencia previa con animales, sin embargo, sí hay algunos requisitos.

El santuario pide un nivel de inglés fluido o casi fluido, ya que ese es el idioma utilizado para las instrucciones de seguridad, también se necesita buena condición física y ropa adecuada para trabajar al aire libre.

Entre las tareas se encuentran la limpieza de los recintos, reparación de vallas, pintura, pequeños trabajos de fontanería y carpintería, además de labores en el huerto.

La estancia mínima es de dos semanas, así que no se trata precisamente de llegar un viernes, tomarse unas fotos con los animales y estar de regreso el domingo.

¿Cómo puedo aplicar para vivir gratis en Portugal?

Quienes estén interesados en este voluntariado en Portugal pueden consultar la disponibilidad del santuario a través de Workaway, plataforma mediante la cual se establece el contacto con los voluntarios.

Antes de hacer la maleta, eso sí, conviene revisar los requisitos de entrada y las condiciones migratorias que correspondan según el país de origen.

¿Te irías a Portugal a cuidar animales? Quizá entre 86 animales, 24 horas de trabajo y un paisaje de Portugal, termines encontrando algo más que alojamiento gratis: ese cambio de vida que llevabas tiempo buscando.

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