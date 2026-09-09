Ya que está en tendencia: Las 10 canciones de los 80 que lideraron la década

¿La década de los ochenta está volviendo? Aunque parece que no, la verdad es que sí y es que la mayoría de tus contactos en Instagram ya subieron la imagen de cómo se verían si vivieran en aquellos años, pero ¿sabes qué es lo que la gente escuchaba?

Si hay una década que destacó por la evolución musical en México y en el mundo, sin duda, fueron los ochenta. La música pop, el rock, las baladas y el disco siguen en la mente de las personas.

Es por eso que nosotros te vamos a contar cuáles fueron las canciones que dominaban la radio y la venta de casets tanto en el país como alrededor del planeta.

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Las 10 canciones que dominaron la música en los ochenta en todo el mundo

De acuerdo a la lista de Billboard Hot 100, esto fue lo que se escuchaba en aquellos años:

Billie Jean de Michael Jackson (1983) Every Breath You Take de The Police (1983) Physical de Olivia Newton-John (1981) Like a Virgin de Madonna (1984) Take on Me de a-ha (1985) Sweet Child O’Mine de Guns N’Roses (1987) Another One Bites the Dust de Queen (1980) With or Without You de U2 (1987) Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper (1983) Careless Whisper de George Michael (1984)

¿Cuáles fueron las 10 canciones de los 80 más escuchadas en México?

Las anteriores canciones claro que se escucharon en México, pero nuestro país tenía su propio sonido y este es el top definitivo de acuerdo a las listas de su época:

Querida de Juan Gabiel (1984) La Incondicional de Luis Miguel (1988) Tú y Yo Somos Uno Mismo de Timbiriche (1988) Maldita Primavera de Yuri (1981) Persiana Americana de Soda Stereo (1986) Bazar de Flans (1985) Devuélveme A Mi Chica de Hombres G (1985) Cuando Pase el Temblor de Soda Stereo (1985) Mátenme Porque Me Muero de Caifanes (1988) Claridad de Menudo (1981)

¿Qué opinas tú? Muchas de estas canciones sobrevivieron a esos años y siguen siendo clásicos en estos años.

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