El 2027 nos sorprenderá con varios fenómenos astronómicos, sin embargo, es un Eclipse Solar Total el que se ha robado las miradas de millones de personas de todo el mundo.

Uno de los factores que hace que todos volteen a ver el eclipse es su duración, ya que la Luna tapará por completo al Sol durante más de seis minutos, pero ¿por qué este eclipse será tan largo? Aquí en adn noticias te lo contamos.

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Estos son algunos horarios a tomar en cuenta si planeas observar este espectáculo cósmico: pic.twitter.com/5ptvgcanZL — NASA en español (@NASA_es) March 26, 2025

¿Por qué el eclipse solar 2027 será tan largo?

Durante este fenómeno, la Luna podrá cubrir completamente el disco solar durante varios minutos y de acuerdo con los cálculos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la duración máxima de la totalidad será de 6 minutos con 23.2 segundos.

La diferencia también tiene que ver con la distancia aparente entre la Luna y el Sol, ya que, aunque el Sol es muchísimo más grande, la Luna está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra y su tamaño aparente puede ser suficiente para cubrirlo por completo cuando los tres cuerpos se alinean correctamente.

¿Dónde se verá el eclipse solar total de 2027?

Tenemos malas noticias para los mexicanos, pues el eclipse solar total 2027 solo serán visto en su totalidad sobre el océano Atlántico y avanzará por zonas de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Fuera de esa franja, el fenómeno podrá observarse únicamente como eclipse parcial en distintas regiones.

Uno de los puntos más destacados estará en Egipto, donde se alcanzará la mayor duración; el Instituto Geográfico Nacional de España señala que en esa zona la totalidad llegará a 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndolo en uno de los eclipses totales más largos del siglo.

¿El Eclipse Solar Total 2027 Será visible desde México?

No como eclipse solar total, ya que México no se encuentra dentro de la franja de totalidad, por lo que no será uno de los países desde los que pueda observarse al Sol completamente cubierto por la Luna.

¿Cuándo será el eclipse solar tota 2027?

El eclipse solar total de 2027 ocurrirá el lunes 2 de agosto de dicho año, ese día, la Luna pasará frente al Sol y bloqueará por completo su luz durante varios minutos en las zonas que se encuentren dentro de la franja de totalidad.

Así que ya sabes, el eclipse solar total de 2027 viene con espectáculo incluido: más de seis minutos de oscuridad que harán que mirar al cielo valga totalmente la pena.

¿Planeas ver el eclipse? Aprende cómo proteger tus ojos para disfrutarlo de manera segura: pic.twitter.com/cIg2ypz6Bg — NASA en español (@NASA_es) March 26, 2025

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