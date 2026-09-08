Rematan audífonos inalámbricos Huawei con 40 horas de batería y protección IP54 contra el polvo y agua

¿Ya no sirven tu audífonos? Amazon te ofrece la posibilidad de renovarlos gracias a que tiene en remate los HUAWEI FreeBuds SE 2.

Los HUAWEI FreeBuds SE 2 son audífonos inalámbricos de tipo semi in-ear (sin almohadillas de silicón) que destacan por ofrecer una autonomía sobresaliente de hasta 40 horas de reproducción combinada con su estuche, un diseño sumamente liviano de apenas 3.8 gramos por auricular y resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras.

Se han posicionado como una de las opciones más equilibradas y accesibles dentro del catálogo de audio de HUAWEI. Te contamos los detalles.

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Audífonos HUAWEI FreeBuds SE 2 precio

La plataforma de comercio electrónico tiene un descuento del 30% en los audífonos HUAWEI FreeBuds SE2, actualmente los remata por un precio de $419.30 pesos. El costo anterior era de $600.00.

Asimismo, Amazon ofrece la posibilidad de pagar a meses sin intereses: tres pagos de $139.76 pesos. Además ofrece 90 días gratis de Amazon Music con compra.

Los puedes conseguir aquí.

Audífonos HUAWEI FreeBuds SE 2 características

Autonomía de la batería: Hasta 9 horas de música continua con una sola carga en los auriculares, extendiéndose hasta 40 horas en total usando el estuche de carga.

Carga rápida: Con solo 10 minutos de carga rápida obtienes hasta 3 horas de reproducción.

Conectividad: Incorporan Bluetooth 5.3 para una conexión más estable y menor latencia. Soporta códecs estándar SBC y AAC.

Audio y llamadas: Equipados con un driver dinámico de 10 mm y cancelación de ruido ambiental por Inteligencia Artificial exclusivamente orientada a mejorar la claridad de las llamadas de voz (no cuentan con Cancelación Activa de Ruido - ANC para aislamiento musical).

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