Si estás pensando en cambiar de celular, Walmart tiene en oferta uno de los smartphones más recientes de Apple: el iPhone 17 de 256 GB, que actualmente puede encontrarse con descuento en su tienda en línea.

El iPhone 17 se encuentra disponible en color azul y con eSIM, es uno de los modelos más nuevos de la compañía de la manzana y puedes adquirirlo con descuento en Walmart.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en Walmart?

De acuerdo con la ficha del producto en Walmart México, el iPhone 17 de 256 GB tiene un precio de 17 mil 99 pesos en color azul.

Mientras que en la tienda oficial de Apple MX, el producto se encuentra en 19 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 900 para quienes adquieran este producto.

La oferta de Walmart señala que también se puede adquirir este celular a 15 meses sin intereses, dependiendo las condiciones aplicables para las tarjetas participantes.

El smartphone es vendido por YOUTEL y enviado por Walmart. La publicación indica además que cuenta con una garantía de 12 meses con el vendedor.

Características del iPhone 17

El iPhone 17 incorpora una pantalla OLED de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion, capaz de alcanzar una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Otra de las características de este smartphone se encuentra:

Dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles

Cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles

Chip A19

Tiene 256 GB de almacenamiento

Conectividad 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

30 horas de reproducción de video

El iPhone 17 incorpora Ceramic Shield 2 en la parte frontal, resistencia y funciones de seguridad como Detección de Choques. Al tratarse de un equipo con eSIM, no necesita una tarjeta SIM física.

La promoción puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan un iPhone de generación reciente sin pagar el precio completo.

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