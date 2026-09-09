Murió Lucia Sisic, Miss Austria 2024, la modelo que “revivieron” a los 13 años

La modelo y exMiss Austria 2024, Lucia Sisic, falleció el pasado 7 de septiembre y la noticia conmocionó a todo el mundo de los certámenes de belleza debido a que sólo tenía 22 años de edad.

De acuerdo a la información que sugieren los medios del país europeo, la causa de muerte se habría debido a que la modelo tenía severos problemas de salud por un problema congénito en el corazón, ya que desde la infancia fue sometida a siete operaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué dicen que Lucia Sisis “revivió” a los 13 años?

En Europa la modelo se hizo conocida porque a los 13 años la “revivieron” en un hospital, luego de estar al filo de la muerte durante su infancia debido a los problemas cardiacos que siempre padeció.

Esto la llevó a participar muy poco en las actividades escolares que requerían activación física: “Las actividades deportivas se llevaban a cabo sin mí. Mi infancia fue simplemente diferente, pero esto también me hizo fuerte”.

¿De qué murió Lucia Sisic, Miss Austria 2024?

Hasta el momento, no se ha revelado cuál es la causa de muerte, aunque la familia pidió privacidad ante la noticia y Miss Austria mandó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo por el tiempo que Lucia Sisic los representó.

“Lucia permanecerá en nuestra memoria como una maravillosa joven. Nuestros pensamientos y profunda compasión están su familia, sus amigos y todas las personas que estuvieron cerca de ella durante este momento difícil”, fue parte del mensaje que publico Miss Austria para confirmar el fallecimiento.

¿Por qué Miss Austria 2024 tenía problemas en el corazón?

A finales del año pasado, en diciembre, Sisic se sinceró por primera vez de sus afectaciones y se mostraba emocionada de tener “resultados positivos” tras las últimas operaciones a las que se había sometido.

En aquella entrevista, mencionó que tenía alegría de descansar de las operaciones y la revisiones médicas, debido a que su desarrollo era favorable.

“Ya he superado mi séptima intervención y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte durante algunos años”, mencionó.

Finalmente, puntualizó que no buscaba dar lástima con su historia, sino que quería dar ánimo de que los problemas congénitos no podían detener a las personas de alcanzar sus sueños.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.