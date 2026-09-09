Los mejores memes de la llegada del iPhone Duo, el revolucionario celular plegable

El iPhone Duo ya es una realidad, el teléfono plegable que Apple nos prometió el año pasado saldrá a la venta muy pronto; sin embargo, no solo sus características dejaron impactados a los fans de la marca creada por Steve Jobs, sino también su precio estratosférico.

Además de su primer teléfono plegable, Apple presentó este miércoles sus nuevos iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max, los cuales pusieron a llorar a los fans y a sus carteras. Por supuesto, este remolino de emociones inspiraron rápidamente a los creadores de memes en redes sociales. En adn Noticias, te compartimos los más divertidos para que puedas reír, mientras lloras.

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Lista de los mejores memes de la presentación del iPhone Duo 18

El nuevo celular pleglable de Apple se robó los corazones y arrebató lágrimas de muchos de los fans y, sí, también de sus carteras.

ok but can the iPhone Duo do this #AppleEvent pic.twitter.com/fXfCT24Vly — Iucasً (@basspersuades) September 9, 2026

wat if X has changed the like button to show extreme love for the new king of Tooro?



#AppleEvent pic.twitter.com/CNRG4u4uE9 — Tamale (@256Rootyherman) September 9, 2026

Memes del nuevo iPhone Duo Memes del nuevo iPhone Duo (X: @Valeria_tech)

Por supuesto, hubo quienes se inspiraron en el precio del nuevo iPhone, de aproximadamente que podría dejar endeudados a muchos mexicanos. En México tendrá un costo de entre $47,999 pesos para su versión de 256 GB y, de $77,999 pesos para la versión de 2 TB. ¿Listo para romper el cochinito?

La del INEGI viendo cómo expando mi iPhone Duo pero tengo cortinas en lugar de puertas y me baño a jicarazos pic.twitter.com/qlBrNJVHmE — Rhevolver (@Rhevolver) September 9, 2026

It's called the iPhone Duo because you'll need Duo sources of income to afford it. https://t.co/pEOHjWYw49 pic.twitter.com/HHhj68kWSK — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) September 9, 2026

También hubo quienes señalaron que esta innovación servirá de inspiración para otras marcas, que podrían sacar sus propias versiones plegables en 2027.

Samsung roasting iPhone Duo knowing damn well they’re gonna copy it next year pic.twitter.com/QXMvY82cie — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

Otros, se inspiraron con el diseño y las características del nuevo celular pleglable de iPhone. ¿Será?

Apple’s hand model for the iPhone Duo pic.twitter.com/CidUSG3SlH — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) September 9, 2026

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