Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Históricas: América Femenil es nominado al Balón de Oro 2026
/Es Tendencia/Nota

Lista de frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart

Si vas a armar tu súper y quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes y mariscos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres comprar tu súper y ahorrar dinero, en Walmart, algunas frutas, verduras, carnes y mariscos tienen descuento por el Martes de Frescura y aquí te decimos qué ofertas hay hoy 8 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Frutas y verduras con descuento en Walmart

  • Lechuga romana: 17.00 pesos la pieza
  • Limón agrio: 35.00 pesos el kilo
  • Granada roja: 69.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano Chiapas: 16.00 pesos
  • Jitomate saladet: 21.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
  • Lechuga hidropónica: 44.00 pesos la pieza
  • Piña miel: 37.00 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
  • Zanahorias baby: 33.00 pesos los 340 gramos
  • Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos
  • Zanahoria rallada: 24.00 pesos los 340 gramos
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 62.00 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 39.00 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Fresa: 86.00 pesos los 454 gramos
  • Brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
  • Espinaca: 52.00 pesos lo 280 gramos
  • Champiñón: 34.90 pesos
  • Berries tripack: 99.00 pesos
  • Papa blanca: 60.00 pesos el kilo

Ofertas en carnes y mariscos

  • Espinazo de cerdo: 134.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Hueso para caldo de cerdo: 35.00 pesos la charola con 600 gramos
  • Costilla de cerdo: 129.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Codillo de cerdo: 67.00 pesos la charola con 600 gramos
  • Cabeza de cerdo: 32.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Manitas de cerdo: 46.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Pechuga sin hueso: 172.00 pesos los 700 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
  • Carne molida de res: 242.00 pesos los 700 gramos
  • Filete de tilapia: 107.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Molida de res: 148.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 152.00 pesos el kilo
  • Pollo entero son cortar: 37.00 pesos la pieza
  • Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO