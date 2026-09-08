Lista de frutas y verduras con descuento por el Martes de Frescura de Walmart

Si quieres comprar tu súper y ahorrar dinero, en Walmart, algunas frutas, verduras, carnes y mariscos tienen descuento por el Martes de Frescura y aquí te decimos qué ofertas hay hoy 8 de septiembre.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
- Lechuga romana: 17.00 pesos la pieza
- Limón agrio: 35.00 pesos el kilo
- Granada roja: 69.00 pesos el kilo
- Penca de plátano Chiapas: 16.00 pesos
- Jitomate saladet: 21.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
- Lechuga hidropónica: 44.00 pesos la pieza
- Piña miel: 37.00 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
- Zanahorias baby: 33.00 pesos los 340 gramos
- Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos
- Zanahoria rallada: 24.00 pesos los 340 gramos
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 62.00 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 39.00 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Fresa: 86.00 pesos los 454 gramos
- Brócoli: 36.00 pesos los 454 gramos
- Espinaca: 52.00 pesos lo 280 gramos
- Champiñón: 34.90 pesos
- Berries tripack: 99.00 pesos
- Papa blanca: 60.00 pesos el kilo
Ofertas en carnes y mariscos
- Espinazo de cerdo: 134.00 pesos la charola con 800 gramos
- Hueso para caldo de cerdo: 35.00 pesos la charola con 600 gramos
- Costilla de cerdo: 129.00 pesos la charola con 900 gramos
- Codillo de cerdo: 67.00 pesos la charola con 600 gramos
- Cabeza de cerdo: 32.00 pesos la charola con 900 gramos
- Manitas de cerdo: 46.00 pesos la charola con 700 gramos
- Pechuga sin hueso: 172.00 pesos los 700 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
- Carne molida de res: 242.00 pesos los 700 gramos
- Filete de tilapia: 107.00 pesos la charola con 900 gramos
- Molida de res: 148.00 pesos la charola con 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 152.00 pesos el kilo
- Pollo entero son cortar: 37.00 pesos la pieza
- Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos
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