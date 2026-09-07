Influencer millonario muere tras someterse a alargamiento de pene; lo sepultan en ataúd de oro | VIDEO

¿Sabías que existe la cirugía de alargamiento de pene? Precisamente este fue el procedimiento quirúrgico que provocó la muerte del influencer millonario, Igho Ubiribo, según reveló la autopsia que se le practicó tras su fallecimiento en marzo de 2026.

Según la investigación judicial, el millonario de origen nigeriano habría sufrido una embolia pulmonar como consecuencia de esta intervención estética. Tras la operación, Ubiribo acudió junto con su esposa a realizarse un masaje; de pronto, sintió un fuerte dolor en el pecho y se desmayó. De inmediato, los médicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos, pero el influencer falleció en la madrugada del 6 de marzo.

De acuerdo con el Tribunal Forense del Oeste Interior, de Londres, el influencer recibió una dosis de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína, en una inyección que le aplicaron directamente en el pene; dicho procedimiento fue en una clínica clandestina en Tailandia.

¿Quién era el influencer Igho Ubiribo?

Igho “Tiny” Ubiribo era un empresario e influencer británico-nigeriano de 43 años conocido por compartir su vida de lujos en redes sociales como fotos con ropa de alta costura, vehículos de alta gama y paseos en yates. Estaba casado con la también influencer Danielle Simba Allen.

Era dueño de propiedades exclusivas en Los Ángeles y Londres y poseía hasta 185 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Entierran al influencer millonario en un ataúd de oro

El influencer millonario mantuvo su estilo lujoso incluso en su muerte, pues fue enterrado en un ataúd bañado en oro valorado en más de $745,000 dólares.

Fue precisamente este detalle el que llamó la atención en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron imágenes de su fastuoso funeral, que se llevó a cabo en Londres, el pasado mes de mayo.

Igho Tiny Ubiribo, a British Nigerian influencer, who is a businessman, died after a penis enlargement surgery in Thailand went wrong.



He was later buried in London in a gold casket allegedly worth a whopping $745,000. Rest in Peace “Tiny.” This is one death that could have been… pic.twitter.com/v0Qs5t7H2f — NEFERTITI (@firstladyship) September 6, 2026

Ciertos estudios informan acerca de los riesgos de esta cirugía, incluyendo la posibilidad de que ocurran deformidades del pene, la presencia de tejido cicatrical prominente y protuberancias; pero, las implicaciones totales, derivadas de esta operación, siguen siendo desconocidas, por lo que, antes de tomar una decisión, lo más recomendable es que consultar con un especialista.

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