¿Te subes al trend? El prompt de Rhode para crear GRATIS tu foto rosa estilo Hailey Bieber

¿Ya viste las fotos del trend de Rhode? ¿Se te antoja la tuya? En la actualidad crear estas imágenes con ayuda de la inteligencia artificial (IA) es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Te contamos cómo puedes unirte y compartir en redes sociales tu imagen con la estética rosa de la famosa marca de skincare Hailey Bieber. Lo mejor de todo: ¡es totalmente gratis!

¿Qué es el trend de Rhode?

El trend de Rhode enloqueció a las redes sociales tanto, que incluso, famosos se han unido para crear su propia imagen digna de una portada de la marca de skincare de la esposa de Justin Bieber.

La imagen consiste en una estética con artículos deportivos en distintas tonalidades de rosa y primeros planos de una piel efecto glazed donut de acabado luminoso, parches de hidrogel y una iluminación uniforme y pulcra.

Definitivamente, se trata de imágenes que evocan a una estética de lujo editorial contemporáneo muy al estilo de Rhode.

¿Cómo puedo hacer mi foto de Rhode con IA?

Para lograr una imagen de Rhode te vamos a compartir los 2 prompts que debes darle a la IA para que pueda crear tu foto con estilo rosa y protagonizan una campaña de skincare lujoso. Las herramientas de IA que puedes usar para crear tu foto del trend de Rhode completamente gratis son: Gemini y ChatGPT.

Es importante que subas una foto tuya donde tu rostro se va nítido, después agrega uno de los prompts:

Prompt 1: Para la imagen con pasamontañas

Crea una imagen de fotografía editorial de belleza basada en la mujer de la foto adjunta. Es crucial respetar estrictamente su identidad, rasgos faciales y tono de piel original sin alteraciones.

Composición y Estilo: Un primer plano (close-up) con estética de revista de alta gama. La modelo viste un pasamontañas de punto en color rosa suave que lleva la palabra ‘rhode’ bordada con precisión en la frente. Bajo sus ojos, tiene parches de hidrogel de color rosa translúcido.

Detalles de la Piel: La textura de la piel debe ser extremadamente húmeda y brillante (estilo ‘glazed donut’), decorada con gotas de agua realistas y pequeños cristales de hielo que parecen derretirse sobre su rostro. Las pestañas deben lucir escarchadas o con efecto de nieve fina.

Ambiente: Iluminación cinematográfica suave que resalte los brillos de la piel. Fondo blanco minimalista y limpio. Paleta de colores en tonos rosados suaves y estéticos. Alta resolución y máximo detalle.

Prompt 2: Para la imagen con casco

Genera una imagen fiel de mi modelo sin alterar sus rasgos faciales, estructura del rostro ni tono de piel. La composición debe ser un plano medio frontal, con encuadre centrado y una simetría limpia que remita a una estética editorial contemporánea.

La modelo adopta una postura erguida y estable, proyectando seguridad y serenidad. Mantiene una mirada directa a la cámara acompañada de una sonrisa sutil y luminosa, que transmite confianza y naturalidad. Viste una prenda deportiva ajustada en color rosa pastel, integrada de forma armónica con la paleta general de la imagen.

Como elemento protagonista, sostiene con ambas manos un casco de fútbol americano en tono rosa pastel, con acabado brillante y la palabra 'Rhode’ claramente visible.

Sobre la piel, el cabello y la vestimenta se perciben partículas finas de nieve y pequeñas gotas de agua, aportando una sensación fresca, texturizada y ligeramente dinámica. El fondo debe ser blanco, minimalista y limpio, reforzando el contraste visual y manteniendo un enfoque editorial pulcro y moderno.

