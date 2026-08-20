Uniformes escolares SEP: El trámite clave para recibir GRATIS útiles, ropa y zapatos en Hidalgo

Los uniformes y útiles escolares son un derecho para tus hijos; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que para obtener estos apoyos es indispensable que completes el trámite de inscripción y reinscripción de tus hijos.

Existe una fecha límite en el estado de Hidalgo, por eso, en adn Noticias, te contamos todos los detalles del proceso de inscripción y reinscripción en esta entidad.

¿Cómo obtener el apoyo de uniformes escolares en Hidalgo?

El programa “Altagracia Mercado” de la SEPH busca contribuir a disminuir los gastos que las familias realizan durante el regreso a clases. Los apoyos contemplados para el ciclo escolar 2026-2027 son:

Uniformes escolares

Útiles escolares

Calzado escolar

Libros de texto

Para obtener estos apoyos el trámite clave que debes realizar es la inscripción o reinscripción de tus hijos directamente en la escuela que les corresponde.

📢👨‍👩‍👧‍👦 ¡Atención, madres y padres de familia!



Ya está por iniciar la descarga de los vales del Programa Altagracia Mercado, con el que las y los estudiantes recibirán apoyo para uniformes, calzado y útiles escolares. 🎒👕👟



Sigue estos pasos para obtenerlos:



✅ Paso 1: Del 20 al… pic.twitter.com/F9HXrVdF0X — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) August 20, 2026

Fecha límite para hacer el registro para uniformes escolares en Hidalgo

El periodo para realizar la inscripción o reinscripción de los alumnos de primaria en el estado de Hidalgo será del 20 al 26 de agosto.

Una vez que los padres y madres de familia hayan inscrito a sus hijos, entonces podrán seguir estos sencillos pasos:

Ingresa al sitio: padresdefamilia.seph.gob.mx

Descarga, imprime y firma tu vale de canje

El canje se realizará en las escuelas. El plantel en el que esté inscrito tu hijo te indicará la fecha de entrega de los apoyos.

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