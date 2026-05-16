Aunque es bien sabido que los gatos son animales muy limpios, es común que los areneros tengan malos olores, sobre todo cuando lo usa más de un michi pero aquí te compartimos un remedio infalible para que te deshagas de ese desagradable aroma.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Remedio casero para quitar malos olores del arenero

Uno de los ingredientes que mas se usan para neutralizar olores es el bicarbonato y puede ayudar con los malos olores. Lo ideal es que primero laves con agua y jabón el arenero, lo seques muy bien y después espolvorees un poco de bicarbonato y posteriormente agregues la arena.

Esto ayudará a disminuir considerablemente el olor a orines y popó de gato. También puedes optar por comprar cápsulas de aroma que puedes agregar a la arena aunque el olor puede ser muy intenso y esto podría molestar a tu michi, lo ideal es que primero pruebes y veas cómo reacciona.

Otras opciones son:

Arenas de buena calidad

Eliminadores de olor en spray

Ubicación ventilada

¿Cada cuánto se debe cambiar la arena del gato?

Lo más recomendable es hacer una limpieza profunda una vez al mes con agua y jabón, jamás debes usar cloro. La arena debe cambiarse cada 2 o máximo 4 semanas.

Los excrementos y orina aglomerada deben retirarse diariamente para evitar que tu gato busque otro lugar donde hacer sus necesidades.

La arena de sílice o madera puede durar más que la arcilla tradicional, ajustando la frecuencia de cambio, además debes considerar que debe haber mínimo un arenero por gato.

Lo más importante es que conozcas los hábitos de tu gato y busques las mejores opciones que te convengan y con las que tu michi se sienta a gusto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.