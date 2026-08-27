Con $1,000 de descuento, Bodega Aurrera remata el celular Motorola G56 de 256GB, un gama media completo con buenas imágenes y carga rápida

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Motorola Moto G56 5G de 256 GB en color gris, con un precio de $4,998 pesos frente a los $5,999 de lista, lo que representa un ahorro de $1,001. Además del descuento, la cadena de ventas ofrece diversos esquemas de meses sin intereses (MSI).

El equipo es de gama media y cuenta con pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas con Dolby Atmos, sistema de cámaras Sony LYTIA de 50 megapíxeles, batería de 5,200 mAh con carga TurboPower y resistencia al agua.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Moto G56 en Bodega Aurrera y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el Motorola Moto G56 bajó de $5,999 a $4,998 pesos, un ahorro de $1,001. El equipo se puede comprar en hasta 20 meses sin intereses. Los esquemas en diferido con diversas tarjetas son:

3 meses de $1,666

6 meses de $833

9 meses de $555.33

12 meses de $416.50

18 meses de $277.67

20 meses de $249.90, opción exclusiva de BBVA

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $4,998, sin cargo adicional por diferir el pago.

El Motorola Moto G56, en color gris, está en rebaja en Bodega Aurrera y se puede comprar en meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Motorola Moto G56 a la venta en Bodega Aurrera?

El Motorola Moto G56 a la venta “es un smartphone que combina elegancia y resistencia con un agarre suave y cómodo, así como un acabado superior”, indica la ficha del producto en Bodega Aurrera.

El equipo tiene una pantalla LCD IPS de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2400) y altavoces estéreo con Dolby Atmos y realce de bajos. Funciona con procesador MediaTek Dimensity D7060 de ocho núcleos, con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento interno y sistema operativo Android.

En fotografía, el punto que la marca destaca es el sistema de cámaras Sony LYTIA de 50 megapíxeles, con tecnología moto ai, que permite “tomar fotos perfectas con cualquier tipo de luz”.

En cuanto a durabilidad, la ficha destaca protección contra el agua —tanto por caídas como por sumersión—, resistencia a temperaturas extremas y una pantalla que, según la descripción, no se raya.

Su batería es de 5,200 mAh con carga TurboPower de 33W, con la que la marca promete “horas de batería en solo minutos”. Un dato a tener en cuenta: el equipo figura con proveedor de servicio Telcel, es decir, no viene liberado para cualquier compañía.

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