Liverpool remata el Motorola G15 de 128GB, cámara de 50MP y carga TurboPower

Aprovecha la oferta relámpago que Liverpool tiene este mes de agosto 2026 para ti. La tienda departamental puso en remate el Motorola G15 de 128GB de almacenamiento.

“Dale vida a tu contenido de entretenimiento favorito gracias a la pantalla nítida y brillante Full HD+ de 6.7″, incluso en exteriores bajo la luz del sol. Sumérgete en el sonido envolvente que te ofrecen los potentes altavoces estéreo con Realce de bajos y Dolby Atmos®. Captura fotos detalladas gracias al sistema de cámaras con 50 MP1. Usa el teléfono durante más tiempo con la batería de 5,200 mAh y la carga TurboPower™2. Aprovecha la protección que te brinda el diseño que repele el agua", invita Liverpool.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Motorola G15 precio

El equipo se oferta por $2,799.20 pesos, cuando su precio original es de $3,499.

Sin embargo, si no cuentas con el efectivo suficiente para comprarlo de contado, puedes adquirirlo con un financiamiento de hasta 20 meses sin intereses para no afectar tu bolsillo. Las mensualidades serían de $174.95.

Cómpralo aquí.

Motorola G15 características

El Motorola Moto G15 es un smartphone económico de gama baja con pantalla LCD de 6.72 pulgadas y Android 15 de fábrica.

Pantalla: 6.72 pulgadas FHD+ (1080 x 2400 píxeles) a 60 Hz con protección Gorilla Glass 3.

6.72 pulgadas FHD+ (1080 x 2400 píxeles) a 60 Hz con protección Gorilla Glass 3. Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme.

MediaTek Helio G81 Extreme. Memoria RAM: 4 GB físicos con expansión virtual (RAM Boost).

4 GB físicos con expansión virtual (RAM Boost). Almacenamiento: Opciones de 128 GB o 256 GB, expandible con tarjeta microSD.

Opciones de 128 GB o 256 GB, expandible con tarjeta microSD. Cámaras: Principal trasera de 50 MP + gran angular de 5 MP, y cámara frontal de 8 MP.

Principal trasera de 50 MP + gran angular de 5 MP, y cámara frontal de 8 MP. Batería: 5200 mAh con soporte de carga rápida de 20W.

5200 mAh con soporte de carga rápida de 20W. Resistencia: Certificación IP52 contra polvo y salpicaduras de agua.

Certificación IP52 contra polvo y salpicaduras de agua. Conectividad: 4G, NFC para pagos, jack de 3.5 mm para audífonos y Bluetooth 5.4.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.