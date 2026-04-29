Tener una plaga de cucarachas puede ser de las cosas más desagradables a las que se pueda enfrentar una familia dentro de las grandes ciudades de todo el mundo, por lo cual desde hace muchos años se han realizado estudios y análisis científicos sobre las frutas y remedios caseros más efectivos para repeler esta población de los hogares.

De acuerdo con estudios y análisis de la National Library of Medicine (NIH) de los Estados Unidos (EUA), el limón puede ayudar a contrarrestar la proliferación de las plagas de estos insectos, esto gracias a sus compuestos que se vuelven “insoportables” para las cucarachas.

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¿Cómo usar el limón como repelente contra las cucarachas del hogar?

Antes que nada es importante aclarar que el limón no sirve como insecticida ni mucho menos mata a las cucarachas, sino que sus compuestos cítricos sirven como un repelente natural que ayuda a alejar a las cucarachas de los hogares.

Se menciona que para poder aprovechar los compuestos de limón en contra de las cucarachas, se recomienda crear una solución a bese del jugo de la fruta y agua, esto con la finalidad de poderlo rociar en ventanas, puertas y cualquier acceso al hogar por el cual puedan ingresar estos insectos.

¿Qué provoca el limón en las cucarachas?

De acuerdo con un diario académico de Oxford, los compuestos de limoneno con los que cuenta esta fruta, también pueden ayudar a controlar el crecimiento de los ejemplares evitando así su rápida reproducción.

A grandes rasgos, el limón provoca en las cucarachas una interferencia en sus receptores químicos, los desorienta gracias a que altera su sistema olfativo, además de que el compuesto del limoneno puede provocar una irritación en el sistema nervioso de los insectos.

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