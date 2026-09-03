Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo, es asesinado junto a su familia en Atizapán, Edomex

Jonathan Samuel, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven de 21 años fueron encontrados muertos dentro de un departamento ubicado en la zona Esmeralda de Atizapán, en el Estado de México (Edomex).

El hijo de seis años del músico logró sobrevivir al esconderse durante el ataque, mientras que las autoridades investigan las circunstancias del múltiple homicidio.

Diego Sebastián N. y su chofer fueron detenidos y rindieron declaración ante la Fiscalía del Estado de México; el principal sospechoso habría tenido diferencias con Jonathan por presuntas deudas.