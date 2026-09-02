VIDEO: Captan en elevador a presunto implicado en asesinato de tecladista de Camilo Séptimo

Las cámaras de seguridad de un edificio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, captaron a uno de los presuntos implicados en el multihomicidio donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, junto con integrantes de su familia.

Las imágenes, difundidas durante la joarnada de este miércoles, muestran al sospechoso cuando llega al inmueble ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda. El registro corresponde a las 17:24 horas del martes 1 de septiembre de 2026.

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Multihomicidio en Atizapán: ¿Qué muestra el video del elevador?

En la grabación se observa un hombre que porta gorra, gafas, chamarra negra y una mochila. Al ingresar al elevador, incluso voltea durante el unos segundos, aparentemente hacia una de las cámaras de seguridad.

El material fue presentado como parte de las imágenes que podrían ayudar a reconstruir los momentos previos al asesinato del tecladista de Camilo Séptimo. Hasta ahora, la autoridad mantiene el carácter de presunto respecto de su participación.

🚨#AlertaADN



🎥⚠️ Difunden un video de Diego “N”, presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia. Las imágenes muestran el momento previo a su llegada al departamento donde ocurrió el crimen pic.twitter.com/0v6krupKNb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 2, 2026

¿Quién es Camilo Séptimo?

¿Quién es Camilo Séptimo? Se trata de una banda mexicana de synth-pop e indie rock originaria de la Ciudad de México que fue integrada a mediados del año 2013.

Integrantes de Camilo Séptimo

Entre los originales integrantes de Camilo Séptimo se destacan Manuel Mendoza “Coe” (voz y bajo), Erik Vázquez (guitarra) y Jonathan Meléndez “Honas” (tecladista).

¿Qué se sabe del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y de su familia?

La noche del martes fueron localizadas cuatro personas sin vida dentro de un departamento: Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una mujer de 21 años. Un niño de seis meses fue encontrado con vida y sin signos de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, investigados por su presunta intervención de los hechos.

De acuerdo con las autoridades, uno de ellos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio. La investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes; ¿qué otros detalles podrían revelar las cámaras de seguridad sobre las últimas horas de Jonathan Meléndez y su familia?

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