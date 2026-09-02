Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo y a su esposa embarazada en Edomex; hay dos detenidos

El cuerpo de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo fue hallado sin vida junto con su esposa y su hija de 3 años cuando se encontraban en un departamento ubicado en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda” en Atizapán de Zaragoza en el Edomex.

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¿Qué se sabe de la muerte del tecladista de Camilo Séptimo?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Edomex, las víctimas eran Jonathan Samuel Meléndez de 38 años, productor musical y compositor, su esposa de 35 años quien estaba embarazada, la hija de ambos de 3 años y una mujer de 21 años; también la mascota de la familia se encontraba sin vida y maniatado.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre alrededor de las 17:30 y las 19:40 horas y fue a las 23:50 horas cuando la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó sobre el hallazgo de cuatro personas sin vida. Una niña de 6 años fue localizada con vida y sin signos de violencia.

Detienen a dos personas por homicidio en Edomex

Según las primeras indagatorias, uno de los presuntos asesinos tenía una relación de confianza con las víctimas y por ello pudo acceder con facilidad al domicilio.

La mañana de este miércoles con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se logró la detención de Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de Jonathan Samuel Meléndez y probable autor del múltiple homicidio. También se detuvo a Gerardo “N” quien también estaría relacionado con el crimen.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

¿Quién era Jonatha Meléndez?

Jonathan Meléndez era fundador y líder del grupo conocido como Camilo Séptimo junto con Coe y Erik Vázquez. La agrupación surgió en la CDMX y combina rock, indie alternativo, pop y elementos electrónicos.

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