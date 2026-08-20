Bodega Aurrera rebaja refrigerador Mabe 14 pies con despachador de agua y tecnología de ahorro de energía por menos de 10,000 pesos y hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador, en acabado Black Mate, con un precio de $9,490 pesos y un ahorro de $3,500 frente a su costo anterior. El equipo cuenta con despachador de agua, cinco anaqueles, un cajón y tecnología Home Energy Saver, orientada al ahorro de energía. Puede pagarse hasta en 12 meses sin intereses.
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¿Cuánto cuesta el refrigerador Mabe en Bodega Aurrera y qué opciones de financiamiento hay disponibles?
Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el refrigerador Mabe bajó de $12,990 a $9,490 pesos, un ahorro de $3,500, cercano al 27% de descuento. En cuanto al pago en diferido, hay diferentes esquemas de meses sin intereses (MSI) con distintas tarjetas participantes —entre ellas Banco Azteca, BBVA y HSBC— . Las opciones son:
- 3 meses de $3,163.33
- 6 meses de $1,581.67
- 9 meses de $1,054.44
- 12 meses de $790.83
En todos los casos el total a pagar se mantiene en $9,490, sin costo adicional por diferir el pago.
¿Qué características tiene el refrigerador Mabe de 14 pies disponible en Bodega Aurrera?
El refrigerador Mabe a la venta en Bodega Aurrera, modelo RME360FDMRD0, es un refrigerador de 14 pies con despachador y acabado Black Mate. Según la ficha de producto, tiene un amplio espacio interior para almacenar alimentos y recipientes grandes, además de un anaquel de gran tamaño y profundidad pensado para guardar botellas con facilidad.
Entre sus funciones destaca la tecnología Home Energy Saver, que según la descripción “contribuye al ahorro de energía”.
En cuanto a su distribución interna, el refrigerador cuenta con cinco anaqueles y un cajón. Es de instalación independiente, funciona con 127 volts, pesa 63 kilos y sus dimensiones son de 173.50 cm de alto, 71.12 cm de ancho y 68 cm de profundidad, medidas a tener en cuenta antes de definir dónde colocarlo.
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