Bodega Aurrera rebaja refrigerador Mabe 14 pies con despachador de agua y tecnología de ahorro de energía por menos de 10,000 pesos y hasta 12 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador, en acabado Black Mate, con un precio de $9,490 pesos y un ahorro de $3,500 frente a su costo anterior. El equipo cuenta con despachador de agua, cinco anaqueles, un cajón y tecnología Home Energy Saver, orientada al ahorro de energía. Puede pagarse hasta en 12 meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Mabe en Bodega Aurrera y qué opciones de financiamiento hay disponibles?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el refrigerador Mabe bajó de $12,990 a $9,490 pesos, un ahorro de $3,500, cercano al 27% de descuento. En cuanto al pago en diferido, hay diferentes esquemas de meses sin intereses (MSI) con distintas tarjetas participantes —entre ellas Banco Azteca, BBVA y HSBC— . Las opciones son:

3 meses de $3,163.33

6 meses de $1,581.67

9 meses de $1,054.44

12 meses de $790.83

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $9,490, sin costo adicional por diferir el pago.

Refrigerador Mabe El refrigerador Mabe de 14 pies está en rebaja en Bodega Aurrera, en acabado Black Mate, con hasta 12 MSI. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el refrigerador Mabe de 14 pies disponible en Bodega Aurrera?

El refrigerador Mabe a la venta en Bodega Aurrera, modelo RME360FDMRD0, es un refrigerador de 14 pies con despachador y acabado Black Mate. Según la ficha de producto, tiene un amplio espacio interior para almacenar alimentos y recipientes grandes, además de un anaquel de gran tamaño y profundidad pensado para guardar botellas con facilidad.

Entre sus funciones destaca la tecnología Home Energy Saver, que según la descripción “contribuye al ahorro de energía”.

En cuanto a su distribución interna, el refrigerador cuenta con cinco anaqueles y un cajón. Es de instalación independiente, funciona con 127 volts, pesa 63 kilos y sus dimensiones son de 173.50 cm de alto, 71.12 cm de ancho y 68 cm de profundidad, medidas a tener en cuenta antes de definir dónde colocarlo.

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